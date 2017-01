Praha 1 postaví u Štefánikova mostu pavilon pro epopej

Praha /FOTOGALERIE/ - Přestože chce vedení pražského magistrátu postavit výstavní sál pro Slovanskou epopej na Těšnově, Praha 1 v úterý oznámila, že chce postavit budovu sousedící u Štefánikova mostu. Zlatá oválná galerie by mohla stát už za čtyři roky.

Pražské nábřeží rozzáří sluneční galerie. Praha 1 v úterý oznámila, že chce malý park v blízkosti Revoluční ulice zastavět. Na místě má vzniknout výstavní pavilon, v němž by městská část viděla vystavenou Slovanskou epopej od malíře Alfonse Muchy.

Podle starosty Prahy 1 by měla o umístění epopeje rozhodovat širší debata

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) však na začátku ledna uvedla, že nejvhodnější místo pro vybudování výstavní síně pro dvacítku obřích pláten je na Těšnově. Lokalitu vybrala odborná komise. Podle starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého (TOP 09) by ale o umístění tak významných děl neměla rozhodovat komise, ale širší veřejná debata.

„Jsme připraveni do projektu sami investovat. Pokud by se hlavní město rozhodlo, že projekt je zajímavý, ale nebude tam Slovanská epopej, tak chceme v projektu pokračovat," uvedl Lomecký. Do přípravy projektu chce radnice investovat nejvýše tři miliony korun, celkem má stavba vyjít na 184 milionů korun. V galerii by se podle starosty mohly poté objevovat putovní výstavy.

Inspirací je slovanská mytologie

Praha 1 už si nechala udělat od architekta Petra Malinského návrh galerie. Ta má stát na třech nohách a má mít oválný tvar. Svou podobou bude zářit do okolí. Plášť budovy totiž bude tvořen ze skleněných desek, které budou zevnitř pozlacené. Ze střechy pak mají vycházet zlaté hroty jako paprsky.

Inspirací pro takovou podobu byla slovanská mytologie. V ní se praví, že na začátku byla tma, v níž bylo zlaté vejce, ve kterém přebýval původce všeho. Architekt Malinský svůj projekt popisuje jako „zlaté slunce, které se vznáší ve vzduchu nad Vltavou".

Je třeba změnit územní plán

„Bude to budova bez oken, protože obrazy přírodní světlo stejně nepotřebují. Obrazy by pak měly být rozvěšeny po obvodu," doplnil Malinský. Podle Lomeckého by mohla stát budova nejdříve za čtyři roky.

Je ještě třeba změnit územní plán pro místo, kde by galerie měla vzniknout, a získat ostatní povolení. Zároveň město o stavbě dosud nejednalo s památkáři.

Malíř věnoval dílo Praze

Výstavní pavilon má stát v místě, kde do 40. let minulého století stály Eliščiny lázně, které nechali zbourat nacisté. Nyní je tam zanedbaný parčík, který je ze všech stran obklopený silnicemi.

Muchova epopej je cyklus 20 pláten zachycujících slovanskou mytologii. Malíř věnoval dílo Praze v roce 1928 pod podmínkou, že pro ně vytvoří výstavní budovu. Snahy v minulosti byly, dosud ale k tomu nedošlo.

Čtěte také: Muchova epopej poletí do Tokia třemi lety, první odletí 11. února