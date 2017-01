Praha - Městská část Praha 1 chce dál prosazovat jednotnou zavírací dobu restaurací. Podobný návrh vinohradské radnice vedení hlavního města minulý týden zamítlo. Zastupitelstvo Prahy 1 proto žádá magistrát, aby ho informoval, jak chce v příštích letech rušení pořádku a nočního klidu řešit. Radnice o stanovení otevírací doby vyhláškou požádala v roce 2014.

Podle vyjádření primátorky Adriany Krnáčové (ANO) z minulého týdne není plošná regulace řešením problémů lokálního charakteru. Radnice ale chtěly omezení jen na určitých místech, Praha 2 žádala omezit otevírací dobu restaurací v Trojické ulici do 23.00. Praha 1 chce především, aby restaurace ve vybraných ulicích v centru zavíraly v jednotnou dobu. Den před dnem pracovního klidu by to mělo být ve 03.00, v ostatní dny ve 02:00. Strážníci by tak mohli pořádek lépe kontrolovat.

Situace se může zhoršit, až začne platit protikuřácký zákon

„Počty strážníků jsou dlouhodobě zcela nedostatečné, ba ani nedosahují tabulkových čísel," uvedl radní pro bezpečnost Prahy 1 Ivan Solil (ČSSD). Městská část má podle něj tabulkově přiděleno 279 strážníků, reálně jich je 239. Podle radního navíc situace na ulicích před restauracemi a kluby bude ještě horší, až začne platit protikuřácký zákon.

Radnice se opírají mimo jiné o nález Ústavního soudu, který v minulosti souhlasil s tím, že prodejem a konzumací alkoholu se vytvářejí podmínky pro rušení nočního klidu na veřejných prostranstvích.

