Prague Food Festival vstupuje do druhé dekády

Praha - Labužníci a gurmáni pozor! V pořadí již 21. ročník Prague Food Festivalu, který patří mezi nejvěhlasnější gastronomické akce v naší zemi, se po dlouhé době přesouvá na nové místo. od 26. do 28. května jej poprvé přivítá Národní kulturní památka Vyšehrad. Návštěvníci budou mít opět unikátní možnost ochutnat pokrmy špičkových pražských i mimopražských restaurací z prestižního Maurerova výběru Grand Restaurant. Vedle nich bude pro všechny připravena bohatá nabídka osvěžujících nápojů, různorodých delikates, ale také hudba, řada cooking shows, workshopů či přednášek o zdravé stravě. Prague Food Festival je zkrátka svátkem každého milovníka dobrého jídla a pití.

„Vyšehrad bezesporu patří k našim nejvýznamnějším kulturním památkám. Přesto jej mnozí známe spíše jen z obrázků, historických filmů či hodin dějepisu. Cílem našeho festivalu je, kromě skvělé gastronomie, vždy také představovat zajímavá místa. Návštěvníci budou mít mnoho příležitostí užít si parku, sadů, barokních ochozů, středověkých i románských staveb a kouzelných výhledů na Prahu a Vltavu," říká zakladatel festivalu Pavel Maurer.

Restaurace

S výběrem restaurací si dali organizátoři opravdu záležet. Čeká vás grilování čuníků dvou plemen na stánku Angusfarm, Fusion Cuisine z Aureole Fusion Restaurant & Lounge, evropské kulinářské trendy z Bellevue, vegetariánský svět chutí z Etnosvěta, moderní vietnamská kuchyně z Gao Den, sezónní výběrové suroviny z Chateau Mcely, Piano Nobile, italské speciality z Ristorante Il Giardino, NH Prague City, asijské speciality z KOBE, speciality mezinárodní kuchyně z Le Grill, The Grand Mark Prague, mořské plody z Mirellie pokrmy z doby Rakouska-Uherska v Monarchii, gastronomie Středozemí v Nostress, pokrmy doplněné exkluzivními koktejly v Prolog Baru, lahodné a čerstvé ingredience U Emy Destinnové, indické speciality V Zátiší a „Kulinářský Wellness" bude letos prezentovat Spices Restaurant & Bar. Všechny pokrmy budou připravovány z výběrových a čerstvých surovin.

Nápoje

Vedle prvotřídních koktejlů z Prolog Baru, La Bodequity del Medio, Hennessy Cognac Baru a Perrier Baru ochutnáte řadu lahodných vín z českých vinařství Chateau Valtice, Vinařství B\V a Vinselekt Michlovský. Ekologická vína představí sdružení Ekovín a zahraniční vína Bacchus.

Chybět nebude ani šumivé víno od firmy Bohemia Sekt a šampaňské ve Veuve Clicquot Champagne Lounge. Výběr osvěžujících šesti druhů piv si vychutnáte u stánku Pivovaru Lobkowicz. Vynikající kávu připraví Kavárny De'Longhi. Luxusní značky minerálních a pramenitých vod okusíte na stánku Perrier/Vittel a vodu obohacenou o přírodní energii vám nabídne Drahokamová voda VitaJuwel.

Delikatesy

Čekají vás vynikající Husí játra, hlemýždí speciality z Barkona Snails, italské sýry z La Formaggeria Gran Moravia, oříšky na několik způsobů u Al Andalous, lahodné paštiky a rozpékané sýry na stánku Rougette a Pâté du Chef, pečení žitného chleba z Řemeslné Koláčkovy pekárny a domácí hummus z Hummus Princess. Perfektní sladkou tečkou budou čokoládové pralinky a zmrzliny od Bon Bon, švýcarská čokoláda Lindt nebo desítky druhů italských zmrzlin z Crème de la Crème.

Program

Národní tým asociace kuchařů a cukrářů České republiky pro vás v rámci prezentace Czech Specials připraví menu na téma „Baroko všemi smysly". Na jejich stánku zároveň proběhne autogramiáda českého reprezentanta a hráče NBA Tomáše Satoranského.

Časopis Apetit bude pořádat školu vaření. Ve velkém stanu Pivovarů Lobkowicz proběhne finálové kolo celorepublikového vzdělávacího programu Akademie Pivních Znalců a komentované ochutnávky se školou čepování piva. Vyladěná fitness jídla, konzultace s výživovým poradcem a měření podílu svalů a tuku ve vašem organismu, to vše bude mít připraveno Zdravé stravování.

Festival můžete navštívit i s dětmi

Cooking shows s šéfkuchaři z různých zemí světa představí Kenwood. Karibské rytmy zazní v La Bodequita del Medio a příjemná poslechová a taneční hudba rozproudí Prolog Bar. Workshopy na téma „Kulinářský Wellness" se budou konat u Spices Restaurant and Bar, Mandarin Oriental.

Na prémiových spotřebičích Hotpoint připraví šéfkuchař Tomáš Jiskra oblíbené pokrmy VIP tváří, které se festivalu také účastní. Po celý víkend bude přenosový vůz Radiožurnál dělat živé vstupy z festivalu. Návštěvníci se budou moci setkat i s našimi vrcholovými sportovci na téma „jídelníček reprezentantů". Prague Food Festival můžete navštívit i s nejmenšími. Pro ně bude připravený dětský koutek, a tak si budete moci projít celý areál bez starostí.

Vstupenky

V pátek je na místě zakoupíte za 550 Kč. V ceně vstupenky je zahrnuto 10 Grandů na degustace. 10 Kč z každé vstupenky poputuje do nadace The Akshaya Patra Foundation, jejíž cílem je poskytnout nejchudším indickým dětem alespoň jedno jídlo za den, když přijdou do školy.

Prague Food Festival 2017Kdy: 26. až 28. května

Kde: Národní kulturní památka Vyšehrad, Praha 2