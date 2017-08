Povinné přihlášení v místě bydliště už Pražany nestraší

Praha /RASTR/ - Nejspíš desítky tisíc pražských nájemníků si mohou oddechnout. Ministerstvo vnitra totiž „smetlo ze stolu“ návrh novely zákona o evidenci obyvatel, která měla zavést povinnost hlásit se k trvalému pobytu v místě skutečného bydliště.

dnes 07:21 SDÍLEJ:

Povinnost hlásit se k trvalému pobytu v místě skutečného bydliště by byl pro mnoho obyvatel metropole problém. Pro dotyčné by to znamenalo další byrokracii.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

"V Praze bydlím už přes tři roky, přesto tu stále nemám trvalý pobyt. Ani jeden z dosavadních majitelů bytů, ve kterých jsem pobývala, tomu totiž nebyl nakloněný. Teď už rok a půl bydlím v Lysolajích, a přestože chci zůstat, trvalý pobyt tam pořád nemám, majitelé si to nepřáli. Za všemi úřady tak musím jezdit k rodičům do Benešova u Prahy, což je pro mě komplikace hlavně kvůli práci. Navíc rodiče za mě musí například stále platit popelnici,“ svěřila se šestadvacetiletá Hana, rodačka ze zmíněného středočeského města. ČTĚTE TAKÉ: Praha chce mít do konce února analýzu dostupnosti bydlení Ke konci roku necelých šest set domácností Ve stejné situaci jako Hana nejspíš žijí v české metropoli desítky až stovky tisíc lidí. Sám jsem také takto „fungoval“ několik let. Do Prahy jsem zamířil jako „gastarbeiter“ kvůli práci. První rok jsem dojížděl z Plzně, další asi tři roky žil ve dvou různých bytech bez nájemní smlouvy. Tu jsem nakonec předloni „vítězně“ uzavřel a díky tomu získal trvalý pobyt v Praze 6. Přesné počty obyvatel hlavního města s trvalým pobytem za jeho hranicemi je ale nemožné zjistit. Český statistický úřad eviduje kromě osob s trvalým pobytem také studenty nebo cizince s dlouhodobým pobytem v Praze. Přehled o „nájemnících z venkova“ je jen přibližný ze Sčítání lidí, domů a bytů, realizovaného jednou za deset let. Ke konci loňského roku bylo v Praze necelých 600 tisíc domácností a v přibližně třetině z nich žili nájemníci. ČTĚTE TAKÉ: Levné bydlení: Praha hledá místo Problémy nájemníků, obcí i úřadů Trvalý pobyt daleko od místa bydliště logicky přináší zmíněné problémy. Zároveň je ale taková existence v Praze, a to zřejmě víc než kde jinde, docela pohodlná. Člověk nemusí řešit byrokracii, spojenou s přehlašováním místa bydliště, ani „požehnání“ od vlastníka bytu či domu. Mnozí z nich si totiž nepřejí nájemníky s trvalým pobytem na adrese bydliště, protože se patrně obávají, že to v případě sporů může zkomplikovat jejich vystěhování. Nájemníci ale souhlas majitele bytu k žádosti o trvalém pobytu nepotřebují. Stačí jim nájemní smlouva. To samé platí i pro podnájemníky, pokud bydlí spolu s nájemníkem. Někteří vlastníci bytů proto brání nájemníkům v trvalém pobytu smlouvou. Tuto praxi chtěl ukončit návrh věcného záměru zákona o evidenci obyvatel, podle kterého mělo být do roku 2021 místo bydliště shodné s místem trvalého pobytu. V opač- ném případě měla hrozit pokuta až 15 tisíc korun. Skončit měla i hojně rozšířená praxe přihlašování pobytu na radnicích. ČTĚTE TAKÉ: Piráti: Pražané i Středočeši by měli parkovat společně Spravedlivější distribuce daní Jak by úřady soulad pobytu a bydliště zjišťovaly a kontrolovaly, není jasné. Ministerstvo vnitra, které návrh připravilo, potvrdilo Pražskému deníku jeho vyřazení z legislativního procesu. Důvodem mohl být větší počet připomínek ty vznesla skoro třicítka institucí. Třeba ministerstvo práce požadovalo, aby se lidé nemohli přihlašovat v nebytových prostorech. Podle zavrženého návrhu mělo povinné přihlašování k pobytu napravit problémy, které přináší jeho absence nejen nájemcům, ale i úřadům a obcím nebo městským částem. Přesnější přehled o tom, kdo na jejich území skutečně žije, by jim usnadnil tvorbu krizových plánů pro případ živelních pohrom. Policii a úřadům pak snadnější vyhledání delikventů. Výsledkem měla být i spravedlivější distribuce daní pro obce ze státního rozpočtu nebo vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu. ČTĚTE TAKÉ: Výmoly či zpožděné spoje. Pražané je od března nahlásí na jedné webovce Návrh věcného záměru zákona (o evidenci obyvatel a rodných číslech)„Mezi nejpalčivější problémy patří neustále se navyšující počet občanů hlášených na adrese sídla ohlašovny a faktický nesoulad mezi trvalým pobytem fyzické osoby a místem, kde se tato osoba skutečně zdržuje, což má za následek např. značné ztížení výkonu nejen státní správy, v některých případech dokonce zneužívání této možnosti za účelem získání určitého prospěchu nebo naopak vyhnutí se určité povinnosti. Dalším následkem je, že statistická a geografická data neodpovídají skutečnosti, příspěvky na výkon státní správy jsou rozdělovány nespravedlivě apod. Navrhovaná právní úprava zásadně mění charakter trvalého pobytu tak, aby byla stanovena povinnost hlásit se k trvalému pobytu podle místa skutečného pobytu fyzické osoby.“

Autor: Jan Prokeš