Povinná maturita z matematiky bude i na většině odborných škol

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) dnes ve vládě prosadila povinné maturity z matematiky od roku 2021/2022 i na středních odborných školách. Zkoušky z ní nebudou pouze na uměleckých, zdravotnických a sociálních oborech. Valachová novinářům řekla, že naopak povinná maturita z matematiky bude na zemědělských oborech. Proti tomu byli lidovečtí ministři.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že vláda rozhodla o jeden hlas. "Schválený návrh je nekoncepční, nesprávný a úroveň středního odborného školství nezvýší," uvedl. Valachová trvá na tom, že vynětí zemědělských oborů by nedávalo smysl. "Představte si, že například agropodnikání jako zemědělský obor by maturitu z matematiky nemělo, a naopak ekonomika jako ekonomický obor by měla," řekla novinářům během jednání kabinetu.

Na odborných školách budou povinné maturity z matematiky zavedeny rok poté, co je poprvé absolvují studenti gymnázií a lyceí. Ředitelé gymnázií a lyceí chtějí povinnou maturitu z matematiky napadnout u Ústavního soudu. Valachová odmítá, že by rozhodnutí vlády mohlo být protiústavní. "Myslím, že ústavní stížnost má v tuto chvíli zcela nulovou šanci na úspěch," řekla.

Vláda o povinné maturitě z matematiky jednala v prosinci. Tehdy pouze schválila, že bude od jara 2021 zavedena na gymnáziích a lyceích. Dnes se shodla na zbývající úpravě. "První maturantské ověřování v těchto oborech proběhne na jaře 2022, pouhopouhý rok po gymnáziích a lyceích a já si myslím, že takhle je to fér," uvedla Valachová. Roční rozdíl je podle ní nutný kvůli tomu, že je potřeba ještě obsahově dopracovat rámcové vzdělávací programy.

Jurečka však míní, že schválený výčet oborů poškodí odborné obory. "Střední odborné školy nemají takovou dotaci hodin, jako mají například gymnázia, přesto po nich budeme chtít stejnou úroveň zkoušky," řekl novinářům v průběhu jednání vlády. Navýšení dotace by šlo na úkor odborných předmětů.

Matematika bývá předmětem, ze kterého propadá nejvíce maturantů. O zavedení povinné maturity měli zájem zaměstnavatelé reprezentovaní Svazem průmyslu a dopravy. Bývalý ministr Marcel Chládek (ČSSD) ji chtěl spustit už v roce 2019, ale Valachová to odložila. Studenti středních škol, kde bude zavedena, budou povinně maturovat ze tří předmětů. Vedle českého jazyka a matematiky to bude cizí jazyk.

Gymnátia chtějí jednotný start

Gymnázia trvají na tom, aby povinná maturita z matematiky začala na všech typech škol najednou. Roční odstup pro spuštění této zkoušky na odborných školách považují za nepřijatelný. ČTK to dnes řekla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Senátor Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN), dlouholetý ředitel Gymnázia Jana Keplera, bude chtít jednotný termín prosadit do novely školského zákona, kterou bude projednávat Senát. Pokud by tento návrh neuspěl, následovala by ústavní stížnost, řekla Schejbalová.



Zatímco na gymnáziích a lyceích se bude podle schváleného nařízení vlády povinně maturovat z matematiky od roku 2021, na drtivé většině středních odborných škol to bude o rok později. Vláda dnes schválila, že stranou zůstanou jen zdravotnické, sociální a umělecké obory.



Gymnáziím vadí nejednotnost přístupu. "Státní maturity jsou nastavené jako jednotné, tak by jednotné měly být," řekla Schejbalová. Do školského zákona, který bude Senát projednávat kvůli reformě financování škol, bude senátor Růžička prosazovat změnu, která by začátek sjednotila. Pokud by se to nepodařilo, následovala by ústavní stížnost.