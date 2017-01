Potvrzení další nákazy ptačí chřipkou může být jen otázkou hodin

Praha - Ptačí chřipka na Vltavě se zřejmě neomezí na jediný případ. Jen otázkou hodin může být zpráva o prokázání vitu H5N8 v dalším odebraném vzorku. A možná i vzorcích!

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

S novým týdnem zřejmě přibudou nové případy. Taková jsou v Praze očekávání veterinářů týkající se vysoce nakažlivé a pro opeřence smrtící ptačí chřipky. V sobotu byl její výskyt potvrzen u labutě nalezené na Vltavě nedaleko Pražské tržnice v Holešovicích – ovšem tahle zpráva nevypadala nijak zle.

Městská veterinární správa v Praze v minulém týdnu prověřovala těla pěti labutí a volavky – a jednoznačně se potvrdila slova ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy Jana Jarolímka upozorňujícího, že v současném mrazivém počasí nález uhynulého opeřence nemusí mít souvislost s onemocněním nahánějícím hrůzu chovatelům drůbeže. Virus H5N8 byl prokázán u jediné labutě.

Veterináři prověřují spoustu podnětů

V pondělí vpodvečer tohle stále zůstávalo pravdou – ovšem pravdou velmi vrtkavou. Pravdou, která nejspíš dlouho nevydrží. Mluvčí Státní veterinární zprávy Petr Pejchal sice Deníku nepotvrdil informaci, že ptačí chřipce podlehla také labuť nalezená v Praze 1 – nevyloučil však, že již brzy bude hovořit jinak.

„Prověřujeme spoustu podnětů – a máme několik podezření," konstatoval. Pokud však jde o laboratorní potvrzení subtypu H5N8, platila ještě vpodvečer informace ze soboty: v Praze byl zatím prokázán jediný případ. V Holešovicích. Jakmile ústav, který provádí vyšetření, zavolá, že má nové poznatky, veterináři o nich budou informovat. „Mohlo by to být brzy ráno," odhadl Pejchal.

Přenos viru H5N8 na člověka zatím nebyl zaznamenán

Stále však platí, že v případě výskytu mezi volně žijícími ptáky se nepřijímají drastická opatření, není vyhlašováno ohnisko ani stanoveno ochranné pásmo. „To se dělá jen v případě výskytu onemocnění v chovech," vysvětlil Deníku za veterinární správu Petr Majer ze Státní veterinární správy. Pro lidi dobrou zprávou je, že přenos viru H5N8 na člověka nebyl zatím zaznamenán. Nikde ve světě.

Pro ptáky však jde o obrovskou hrozbu, z níž plamení přísná omezení. Od minulého týdne platí například striktní zákaz pořádání výstav ptáků. Vyhlášena byla také mimořádná veterinární opatření pro komerční chovy: v případě ponechání ptactva v otevřeném volném výběhu hrozí až dvoumilionová pokuta. Na stejná preventivní opatření by však neměli zapomínat ani drobní chovatelé.

Veterináři by měli být informování např. o zvýšeném úhynu ptactva

Znamená to především přesunout chované ptáky do uzavřených prostor a otvory zajistit zasíťováním – a ochranu pomocí zastřešení a sítí zajistit i u vodní drůbeže. Zabránit kontaktu s volně žijícím ptactvem je třeba zabránit nejen v případě zvířat, ale i krmiva.

Veterináři by měli být informováni, pokud chovatel zaznamená cokoli neobvyklého: zejména zvýšený úhyn, úbytek příjmu potravy, pokles snůšky vajec.

Jedno z ohnisek se nachází v Chotčinách

Nemoc, která se podle slov ředitele pražské veterinární správy Antonína Kozáka označuje také jako mor drůbeže, se třeba u kuřat projevuje dýchacími potížemi, otoky hlavy, vodnatými průjmy či výtoky z očí. Jakémukoli kontaktu svých svěřenců s volně žijícími opeřenci brání také zoologická zahrada.

S výjimkou vybitého velkochovu v Lázních Toušeň jsou ostatní dosud známá ohniska od Prahy poměrně vzdálená. Nejbližší se nachází v Chotčinách na Táborsku, další čtyři pak na jižní Moravě – a těsně u hranic ohlásili ohniska rovněž polští veterináři.

Likvidaci uhynulého ptactva v Praze zajistí veterinární správa

Nákaza byla na sklonku uplynulého týdne potvrzena také u volně žijící labutě uhynulé v centru Olomouce, již předtím také u uhynulých labutí v blízkosti ohniska v Ivančicích. Laboratoř již testovala vzorky z těl desítek nalezených mrtvých ptáků po celé republice.

V případě nálezu uhynulého ptactva v metropoli zajistí likvidaci veterinární správa, jíž lze vše hlásit na telefonní číslo 720 995 214, případně pomocí e-mailové adresy posta.kvsa@svscr.cz. Je také možné volat prostřednictvím linky 156 městskou policii.

Zlikvidované ptactvo odvezly kafilérní vozy do asanačního ústavu

V zasažených chovech veterináři ve spolupráci s hasiči utratili veškeré chované ptáky, na Moravě nepřežila ani drůbež drobných chovatelů v okolí. Celkem již bylo usmrceno přes 13 tisíc opeřenců. Většinou k tomu posloužily boxy s plynem.

Zlikvidované ptactvo – šlo nejen o slepice, husy a kachny, ale nechyběli ani holubi, pštrosi, pávi či papoušci – odvezly kafilerní vozy k likvidaci do asanačního ústavu.

Na odškodnění má ministerstvo vyčleněno 31 milionů

Škody spojené s těmito zásahy se podle pondělní informace ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) zatím vyšplhaly na sedm až osm milionů korun. Na odškodnění má ministerstvo vyčleněno 31 milionů korun.

V případě, že by tato suma nestačila, je možno sáhnout do rozpočtové rezervy. Může to být třeba – před deseti lety se za obdobné situace součet nákladů na odškodnění vyšplhal na 50 milionů korun. Výplata ovšem není automatická, vlastníci nuceně usmrcených ptáků o ni musejí požádat. A stihnout termín – do šesti týdnů od vybití chovu!

(hol)