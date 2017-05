Pilný, Šlechtová nebo Pelikán. Hnutí ANO přemýšlí, koho na resort financí

Vedení hnutí ANO zvažuje tři kandidáty na ministra financí. Jedním z nich je poslanec Ivan Pilný (ANO), který to sám oznámil už dříve během dne, další jména dnes dosavadní ministr financí a předseda ANO Andrej Babiš nechtěl sdělit. Podle České televize vedení hnutí zvažuje nominaci ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou (oba za ANO).

Konečný návrh předloží Babiš na středeční schůzce premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD), její přesný termín novinářům po večerním jednání předsednictva neprozradil.

"My jsme oslovili tři kandidáty na tento post, všichni souhlasili, že by eventuelně zastávali tuto pozici," řekl Babiš. O definitivním kandidátovi rozhodne vedení ANO dnes v noci, jméno ale prozrazovat nebude. "Považuji za slušné, aby pan premiér to slyšel napoprvé ode mě," řekl. Se Sobotkou se Babiš ve středu sejde k jednání mezi čtyřma očima, místo ani přesný čas schůzky nechtěl prozrazovat.

Předseda ANO předpokládá, že premiér navrženého kandidáta přijme. "Já myslím, že toho kandidáta, kterého navrhneme, nebude mít pan premiér žádný důvod odmítnout. On už dal najevo kritéria, myslím, že ten kandidát bude odpovídat těm kritériím," řekl Babiš.

Pilný dnes potvrdil, že nabídku na post ministra dostal. Dalšími dvěma kandidáty, které vedení ANO zvažuje kandidovat, jsou podle České televize ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtovou a ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Sobotka v pondělí odmítl návrh, aby se ministrem financí stal dosavadní ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Premiér to zdůvodnil jeho vazbami na koncern Agrofert, který Babiš do února vlastnil. Nepřijal ani nominaci Babišovy náměstkyně Aleny Schillerové, které vytýkal zodpovědnost za údajně pomalý postup Finanční správy při vyšetřování jednokorunových dluhopisů, které Babiš v minulosti nakoupil od Agrofertu.

Babiš dnes řekl, že nebude Sobotkovi dávat žádná ultimáta pro případ, že by premiér nechtěl na novou nominaci hnutí ANO přistoupit. "Podle toho, jak se pan premiér zachová, tak si každý udělá obraz, jestli skutečně má zájem o ukončení této krize nebo má zájem o pokračování," řekl pouze.