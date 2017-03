Poslanci mají nápad, jak vrátit auta na Malostranské náměstí

Praha - Vozy ústavních činitelů by se mohly vrátit na náměstí poblíž Parlamentu. Umožnila by to část návrhu na zabezpečení sněmovny. S návratem aut nesouhlasí magistrát.

Červenec kromě teplých dnů přinesl i konec parkování na Malostranském náměstí. Nejvíce změnu pocítili poslanci, kteří na místě parkovali své vozy. Někteří krok pražského magistrátu tehdy kritizovali. Nyní ústavní činitelé řeší návrh, jehož součástí je i možný návrat jejich aut na náměstí.

Čtěte také: Stolky a židle v ulicích Prahy využilo přibližně 220 tisíc lidí

V Praze by měla vzniknout bezpečnostní zóna

„Veškeré parlamenty ve světě mají mnohem přísněji chráněné své okolí, než je tomu u nás. V zahraničí jsou zóny, kam se nesmí, což v Praze platí jen pro demonstrace, které nesmí být přímo u sněmovny," řekl Pražskému deníku k návrhu místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík (STAN).

Podobná bezpečnostní zóna by podle poslaneckého bezpečnostního výboru měla vzniknout i v českém hlavním městě. Do zóny by mohlo kromě ulic přiléhajících ke sněmovně spadat i Malostranské náměstí. V zóně by pak mohly parkovat osoby, které dostanou souhlas sněmovního kancléře. Na tuto skutečnost jako první upozornil server Security magazín.

S návrhem nesouhlasí magistrát

Proti návrhu, který ještě posoudí poslanci, se staví vedení pražského magistrátu, které se slávou auta na začátku letních prázdnin z náměstí vyhnalo. „Nemyslím si, že takový návrh má šanci na úspěch. Možná bychom ale měli pro připravovanou podobu náměstí zvážit místo pomníku maršála Radeckého sochu smutného poslance, který přišel o parkovací místo," uvedla náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Zelení).

Čtěte také: Primátorka: Do roku 2030 by měl v centru platit zákaz spalovacích motorů

Parkovací místa by mohla vzniknou pod plochou před kostelem sv. Mikuláše

„Šíře bezpečnostní zóny, která zasahuje až do náměstí, mi přijde zbytná, stejně tak, aby se poslanci nabourávali do systému parkovacích míst," zhodnotil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Podle něj je náměstí jen přílepkem k návrhu o bezpečnosti, pro který by jeho straničtí kolegové neměli hlasovat. Nakonec by tak zabezpečení sněmovny měly obstarat vyjíždějící sloupky v ulicích.

Parkovací místa i pro sněmovnu by pak mohla v budoucnu vzniknout pod plochou, jež je před kostelem sv. Mikuláše. Praha 1 by tam ráda vybudovala podzemní parkoviště. Nejdřív se však na náměstí udělají sondy, zda by tam podzemní stání vůbec mohla vzniknout.