Poslanci ČSSD odmítají spojovat Mládkova nástupce se sjezdem

Poslanci ČSSD odmítají, že by výběr nástupce dnes odvolaného ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) nějak souvisel s nadcházejícím sjezdem strany. Novinářům to dnes řekl místopředseda poslaneckého klubu strany Roman Váňa, podle něhož premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nemá zapotřebí obchodovat s funkcemi. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů František Laudát naopak uvedl, že se obává, že Sobotka nadřadil své politické zájmy nad zájmy země. Sobotka chce jméno nového ministra oznámit po sjezdu sociální demokracie.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).Foto: Deník/Martin Divíšek

"Jmenování a odvolávání ministrů je ve výlučné kompetenci předsedy vlády. Takto je to i v rámci strany u nás nastaveno. on se sice radí, ale rozhoduje sám," řekl Váňa. "Nemyslím si, že by tato věc souvisela s nadcházejícím sjezdem, protože pan předseda to nemá ani zapotřebí," dodal.

Laudát dává Sobotkovo vyčkávání do souvislosti s tím, že vláda by měla nominovat dva členy Českého telekomunikačního úřadu, kterým končí mandát. Ve hře jsou podle něj i mocné posty v energetice. "Takže se domnívám, že tam se jedná i o personální záležitosti, které mohou pomoci ve vyjednávání podpory na stranickém sjezdu," řekl dnes Laudát ve Sněmovně novinářům.

Čtěte také: Sobotka chce jednat ve Sněmovně o snížení cen za mobilní data

TOP 09 chce podle Laudáta pomoci s řešením problémů nemravných cen za mobilní služby. Z hlediska resortu označil výměnu ministra krátce před volbami do Sněmovny za nešťastné a zbytečné.

Prezident Miloš Zeman dnes Mládka odvolal z funkce a řízením ministerstva dočasně pověřil Sobotku. "To, že tuto pozici dočasně přebírá pan premiér, svědčí buď o tom, že pan premiér chce tomu resortu věnovat zvýšenou pozornost, což je určitě dobře. Nebo druhý důvod může být, že v tuto dobu sociální demokracie nemá žádného vhodného kandidáta na tuto funkci," komentoval situaci předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Nenechte si ujít: Zeman odvolal z funkce ministra Mládka, úřad bude řídit premiér