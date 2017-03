Poslanci ANO podali normu k elektronizaci zdravotnictví

Skupina poslanců vládního hnutí ANO podala předlohu, jež má v praxi umožnit vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. Návrhem zákona by také vzniklo Národní centrum elektronického zdravotnictví, jež by mělo na starosti zejména koordinaci činností v této oblasti a strategické materiály.

Sněmovna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Návrh zákona řeší nejakutnější legislativní nedostatky v elektronizaci zdravotnictví, stojí v důvodové zprávě. Nynější právní úprava podle autorů předlohy v čele s předsedou sněmovního zdravotnického výboru Rostislavem Vyzulou brání nasazení technologií, které by zkvalitnily péči o pacienty, snížily zdravotnickým pracovníkům administrativní zátěž a přinesly by taky úspory.

Norma by podle předkladatelů umožnila digitalizaci nynější zdravotnické dokumentace a výměnu dat. Zajistila by také minimální standardy zabezpečení zdravotnické dokumentace, která by byla vedena v elektronické podobě.

Před projednáváním v zákonodárných sborech posoudí navrhovanou normu vláda. Předkladatelé chtějí, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole. Navzdory tomu je ale spíše nepravděpodobné, že by dolní komora stihla předlohu projednat do podzimních voleb.

