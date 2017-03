Porucha zastavila provoz na hlavní trati mezi Prahou a Kolínem

Praha, Kolín - Kvůli rozsáhlé poruše trakčního vedení mezi Kolínem a Velimí byl ve čtvrtek před polednem přerušen provoz na hlavní železniční trati Praha-Kolín. Rychlíky jsou odkláněny přes Lysou nad Labem, místo regionálních vlaků byla zavedena autobusová doprava. Cestující musejí počítat se zpožděním, řekla mluvčí Českých drah Monika Bezuchová. Zda má porucha souvislost s dnešním silným větrem, zatím není známo.

Zpoždění vlaků na Hlavním nádraží. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

„Regionální dopravu se snažíme nahradit autobusy, dálková doprava to musí objíždět přes Lysou nad Labem a bude nabírat zhruba půlhodinové zpoždění," upřesnila mluvčí. Událost byla hlášena kolem 11.30.

Provoz po jedné koleji by mohl být obnoven odpoledne

„Spadl tam trakční sloup, bohužel spadl tak nešťastně, že přerušil dopravu na obou kolejích, takže momentálně je tam úplně zastavený provoz," řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Iliaš. Podle Bezuchové na místo míří pracovníci SŽDC s jeřábem.

„Jednu kolej to poškodilo víc, druhou méně, nicméně leží to přes obě koleje," uvedla. Kolem 14.30 by podle Bezuchové mohl být obnoven provoz po jedné koleji. Úplné zprovoznění tratě se však podle Iliaše předpokládá až pozdě večer.