Poradce: Je nutné nepřehlížet signály a mluvit s žáky

Praha /ROZHOVOR/ - Šikana se v raném stadiu pozná velmi těžko. I proto je nutné být pozorný a s žáky otevřeně mluvit. To tvrdí výchovný poradce ze Smíchovské střední průmyslové školy Zbyšek Nechanický.

Zbyšek Nechanický.Foto: Web SSPŠ

Setkal jste se někdy se šikanou?

Ano. Ale jsem rád, že to bylo pouze z vyprávění nebo při školení výchovných poradců. Poměrně často šlo o hrubé verbální nebo fyzické útoky skupiny žáků vůči fyzicky méně zdatnému spolužákovi.

Jaká opatření může škola udělat, aby k ní nedocházelo?

Základní prevencí je atraktivní nabídka školy směrem k žákům.

Přečtěte si: Bezpečí ve školách. Jak se brání šikaně?

Jsou naopak opatření, která pomáhají k rozvoji šikany?

Šikaně se daří tam, kde žáci nemají pestrý program a jsou přehlíženy jejich oprávněné zájmy. Vítězí tam lhostejnost nad zájmem. A to jak ze strany žáků, tak ze strany učitelů, případně rodičů.

V jaké fázi už lze případ šikany rozeznat? Jsou nějaké základní znaky, které naznačují, že se něco děje?

Začínající šikana se rozpoznává jen velmi těžko. Vyžaduje to určitou zkušenost. Často je signálem opuštěnost, izolace žáka, zhoršené výsledky vzdělávání, nezájem tam, kde dříve u žáka zájem byl. Je nutné tyto signály nepřehlížet a co nejdříve s žáky mluvit.

Jak vnímají šikanu studenti? Uvědomují si vůbec, co se děje, pokud už tedy k něčemu takovému dojde?

Žáci šikanu vnímají různě. Záleží, na jaké straně stojí. Osobně jsem přesvědčen, že drtivé většině žáků se šikana protiví. Důležité je studenty podporovat v názoru, že šikanu nelze přehlížet, že je potřeba ji řešit s důvěryhodnou osobou.

Ve chvíli, kdy se objeví známky šikany, jaké kroky je potřeba učinit?

Odpověď na tuto otázku by zabrala několik stránek. Záleží na stadiu a druhu šikany, počtu šikanovaných a počtu šikanujících. Obecně platí, že rodiče by měli mít zájem o výsledky a život svých dětí ve škole, že učitelé by měli být pozorní při své práci, třídní učitelé by si měli získat důvěru svých žáků, výchovný poradce by měl vnímat připomínky členů pedagogického sboru, ředitel školy by se měl o život žáků a jejich podmínek ke vzdělávání a prožívání volného času ve škole zajímat a pozorně ho sledovat.

Čtěte také: Šikanovaná učitelka z Třebešína bude oceněna při Dni učitelů