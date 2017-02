Pomoci zatočit s násilníky mají úterní tanec a sobotní cvičení

Praha /FOTOGALERIE/ - Tanec by mohl pomoci nastartovat cestu k řešení problému i těm, jimž rozhodně není do tance. Ani do zpěvu. Ženám, které se staly obětí domácího násilí. Policie bude i letos pokračovat v loni zahájeném projektu proti násilí uplatňovanému na ženách Zkus to říct, jehož tváří se stala Hanka Kynychová. Populární cvičitelka, o níž se až do loňska nevědělo, že i ona kdysi poznala na vlastní kůži, jaké je soužití s mužem, který si vynucuje právo rozhodovat o všem, co se týká partnerky – a přitom se vše odehrává za zavřenými dveřmi, kdy okolí nemá o problému ani tušení.

včera 21:01 SDÍLEJ:

Fotogalerie 4 fotografie Cvičitelka Hanka Kynychová. Foto: www.kynychova.cz

A i přes časový předěl dvou desetiletí si dobře pamatuje, jak těžké je od agresora odejít, jestliže po psychickém trýznění i fyzických útocích přichází usmiřování a on ve světlejších chvilkách slibuje, že se změní. Jí samotné trvalo tři roky, než se jí podařilo vymanit! A zná příběhy žen, jimž se to nepovedlo… Čtěte také: Muž v Kladně napadl dívku na cestě do školy, policisté hledají svědky V úterý se bude konat akce tanec proti násilí Letošní cvičební tour proti domácímu násilí bude mít předehru právě v podobě tance, připomněl preventista pražské policie Ondřej Penc. V úterý – a to ne náhodou právě v den valentýnského „svátku zamilovaných" – jí bude předcházet akce Tancem proti násilí. Ta je v režii České ženské lobby českou variantou celosvětové kampaně One Billion Rising, jejímž cílem je upozornit na děsivé statistiky: jedna ze tří žen na planetě je během svého života bitá nebo znásilněná. Tanečníci vyjádří solidaritu „Policie ČR se k největší masové kampani k ukončení násilí na ženách připojuje svojí účastí právě v den konání celosvětového tance," připomněl Penc. Místo a čas jsou jasné: v úterý od 15 hodin na Palackého náměstí v centru Prahy. Před pomníkem Františka Palackého. Společným tancem ve stejnou dobu na různých místech chtějí účastnice vyjádřit solidaritu s ženami, které jsou obětí násilí, a upozornit veřejnost na problematiku násilí na ženách, které zůstává často „neviditelné". Stačí jen přijít Hanka Kynychová, která se na akci Tancem proti násilí stane hlavní postavou, pak již v sobotu pozve ženy ke společnému cvičení v rámci kampaně Pohyb pomáhá. Právě tohle bezplatné setkání s populární cvičitelkou má ženy přivést k tomu, že zdánlivě neřešitelnou situaci s tíživými domácími poměry, s nimiž si nevědí rady buď ony samy, nebo někdo v jejich okolí, řešit lze – jen je třeba nemlčet a zkusit říct, že se děje něco nepřijatelného, připomněla policejní preventistka Zuzana Pidrmanová. Čtěte také: Preventisté Bezpečného Kolína se vrátí i příští rok Chybět nebudou ani odborníci Od sobotní deváté hodiny si lze přijít zacvičit do Nuselské radnice v Táborské ulici. Připraveny jsou nejen tři hodiny cvičení, ale nebude chybět ani povídání o zdravém životním stylu spojené i s ochutnávkami. A řeč přijde rovněž na „zdravou" pozici ženy v domácnosti – přičemž chybět nebudou ani policejní odborníci, kteří také poradí, jak čelit případným problémům. Policii se daří oslovit řadu žen „Registrace není nutná – prostě přijďte," zve Hanka Kynychová – a účastnicím připomíná, aby si přinesly podložku (karimatku) nebo ručník. Akce pak pokračuje i v Mostě, Strakonicích, Liberci – ale v moravských městech. Loňské zkušenosti ukázaly, že právě prostřednictvím Hanky Kynychové, jíž cvičenky důvěřují a nerozpakují se jí svěřit se svým trápením, se policii daří oslovit řadu žen, a to nejen přímo v rámci cvičebních dopolední. „Svědčí o tom i ohlasy na sociálních sítích, telefony na Policii ČR a žádosti o konzultace, které probíhaly v průběhu celého roku," poznamenal policista Penc. Čtěte také: V Paláci Akropolis v Praze začíná festival Cirkopolis

Autor: Milan Holakovský