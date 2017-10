Pomalá jízda taxikářů zablokuje příjezd do metropole a na letiště v Ruzyni

Blokovat cestu na Letiště Václava Havla a příjezd po dálnici D7 do Prahy plánují na dnešek pražští taxikáři. V 10 hodin dopoledne chtějí pomalou jízdou protestovat proti řidičům služby Uber. Ta štve drožkáře proto, že zatímco oni musejí splňovat normy, šoféři Uberu jezdí za nižší sazby a bez regulací. Akce se nelíbí magistrátu. Protest budeme sledovat online. Sledujte Pražský deník.

„Považujeme to za nesmyslný nátlak několika taxikářů. Situaci budeme společně s policií sledovat a naším společným cílem je zasáhnout tak, aby byla doprava omezena co nejméně. Řešení situace na místě bude zejména v rukou policie,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Řidiči by se měli připravit na možné dopravní komplikace na Evropské a Lipské. V pohotovosti bude i dopravní podnik. Cestující, kteří mají na tu dobu plánovaný let z Ruzyně, by případnému zpoždění měli předejít cestováním městskou hromadnou dopravou s dostatečným předstihem.

„Pokud k protestu opravdu dojde, bude to ta nejhorší rána, kterou si mohli dát sami taxikáři,“ glosoval pražský zastupitel Patrik Nacher (ANO) s tím, že protestem taxikáři dělají reklamu Uberu.

Nový zákon umožní vyšší tresty taxikářů

Magistrát slibuje, že již od středy 4. října zpřísní postihy nepoctivých taxikářů, a to díky tomu, že vstupuje v platnost novela zákona o silniční dopravě. Právě od tohoto dne se totiž zvyšuje maximální pokuta pro nepoctivé drožkáře z 50 tisíc na 100 tisíc korun. Novela mimo jiné zpřísňuje vydávání průkazu řidiče taxislužby těm, kteří v průběhu tří let ztratí spolehlivost pro spáchání kteréhokoli v zákoně uvedeného správního deliktu.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) už se nechala slyšet, že s normou přibude víc kontrol. „Jakmile budeme mít od 4. října zásadní možnosti, se kterými můžeme proti nepoctivým taxikářům postupovat, chci je v maximální míře využít,“ uvedla.