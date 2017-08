Politologové: Kauza vydání Babiše voliče ANO výrazně neovlivní

Politologové se domnívají, že žádost policie o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) voliče jejich hnutí příliš neovlivní. Podle politologa Miroslava Mareše z brněnské Masarykovy univerzity ale může některé voliče odradit od účasti u voleb. Politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity v Plzni České televizi řekl, že si nemyslí, že by šlo o politicky motivovanou akci policie.

Mareš řekl, že žádost, kterou policie zaslala Sněmovně a ve které žádá vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání, je hodně neočekávaná. Nemyslí si ale, že nedlouho před podzimními sněmovními volbami tento krok povede k razantnímu úbytku voličských preferencí. Podotkl, že ANO situace využije, aby se postavilo do role mučedníka a bude například kritizovat policii, že je pod vlivem ČSSD. Předpokládá, že kauza by se mohla ve volbách projevit tím, že několik procent voličů ANO k nim nepřijde. "Takže to spíš má pro ANO nepříjemné důsledky, ale nemyslím si, že to bude fatální," poznamenal. Podle něj hnutí situaci přizpůsobí svou politickou propagaci.

Podle Valeše se nepochybně záležitost stane velkým politickým tématem. V České televizi ale řekl, že je otázka, nakolik to voliče ovlivní, protože se takzvaná kauza Čapího hnízda řešila už několikrát. "Ukazuje se, že to s preferencemi ANO nijak nezahýbalo," podotkl.

Babiš na žádost policie reagoval slovy, že jde o snahu politického systému jej zlikvidovat. Její načasování podle něj ukazuje na snahu ovlivnit volby. Valeš poznamenal, že se taková úvaha nabízí. Přiklání se ale k názoru, že jde pouze o časový souběh a záležitost náhod. Domnívá se, že pokud by šlo o politické zadání, žádost by se objevila těsně před volbami, aby se už ANO nestihlo bránit.

Policejní žádost o Babišovo vydání vyvolala pozornost i v zahraničí. Agentura Reuters napsala, že vydán má být "nejvážnější kandidát na úřad předsedy (české) vlády" po říjnových parlamentních volbách. Připomněla, že Babiš opakovaně jakékoli provinění popřel.

Podle německé agentury DPA se zakladatel "české protestní strany" dostal dva a půl měsíce před volbami do "vážných potíží". Český parlament se bude policejní žádostí zabývat hned po prázdninové přestávce, upozorňuje DPA.