Politici a úředníci se přou o „tunelovou“ linku MHD

Praha - Za necelý měsíc se kvůli výměně eskalátorů a dalším opravám uzavře na tři čtvrtě roku hlavní přístup ke stanici metra Anděl. Ta bude přístupná jen ze vzdálenějšího vestibulu Na Knížecí.

Iproto opět zaznívají výzvy k co nejrychlejšímu zavedení nové autobusové linky, která by přes Strahovský tunel a Blanku zajistila rychlý spoj mezi Prahou 5 a 6. Na pětce by měla linka konečnou právě Na Knížecí. Kolem jejího zavedení jsou ale dlouhodobější spory.

Mezi hlasité propagátory linky patří vedení Prahy 5

K cestě ze Smíchova do Dejvic nebo obráceně můžete aktuálně využít buď metro s přestupem, anebo tramvaj číslo 20, která trasu urazí za přibližně 20 minut. Nová linka, vedená přes tunelový komplex, by měla tuto trasu urazit za 5 až 10 minut. Mezi hlasité propagátory linky patří vedení Prahy 5.

„Naším cílem je přímé a co nejrychlejší spojení centra dvou městských částí. Představujeme si jednu linku, více už by bylo kapacitně velmi problematické,“ uvedl za radnici pětky mluvčí Jakub Večerka, který dodává: „Vzhledem k tomu, že linka má naprostou podporu obou městských částí i magistrátu a především ji velmi vyžadují občané, nedokážeme si představit, že by nevznikla. Doufáme, že i vzhledem k uzavírce výstupu stanice metra Anděl na 9 měsíců bude nový spoj spuštěný v nejbližší době.“

Námitky Ropidu

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) má s novým spojením problém především proto, že by podle přání šesté městské části měla končit na Hradčanské, a nikoliv na dopravně přetíženém Vítězném náměstí. Varianta s Hradčanskou by ale podle ROPIDu byla neefektivní vzhledem k vytíženosti a tím pádem i finanční a ekologické zátěži. „Podle našich analýz podstatná část cestujících míří např. ze Smíchova právě na Vítězné náměstí. Ti by museli na Hradčanské přestupovat,“ upozorňuje mluvčí ROPID Filip Drápal. Podle něj nejsou v současnosti kvůli nedostatku řidičů a nízké nezaměstnanosti kapacity pro zavádění nových linek MHD mimo plán pro roky 2017 a 18, který schválilo vedení metropole, vybírající z návrhů městských částí.

Linka mezi Andělem a Hradčanskou v tomto plánu není a její zavedení by prý muselo být na úkor jiných spojů. „Šestkou“ preferovaná varianta tunelového spoje tedy není podle Drápala ideální: „Tunelové linky spojující Dejvickou s Andělem či s Prosekem a Letňany byly vždy v rámci posuzování vyhodnocovány jako nejefektivnější, ale ROPIDu se nikdy nepodařilo přesvědčit MČ Praha 6, aby mohly být zavedeny.“

Dolínek: „Máme ekologičtější spojení"

Starosta Prahy 6 nicméně už v nedávném rozhovoru pro Blesk odmítl obvinění, že je jeho radnice „žábou na prameni“ ve sporu o novou linku: „Praha 6 je samozřejmě nakloněna a otevřena jednáním o případném vedení linky pražskými tunely, její vyústění na kapacitně přetíženém Vítězném náměstí ale odmítáme,“ konstatuje starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek ČSSD) v lednu de facto podpořil stanovisko ROPIDu, když Pražskému deníku řekl: „Máme ekologičtější spojení. Navíc v tunelech je riziko nehody, uzávěr nebo změn provozu.“ Teď se Dolínek staví spíše za plán linky podle městských částí, ale stále s jistou opatrností: „V tuto chvíli musí ROPID přijít s návrhem, za jakých podmínek by bylo možné linky provozovat. Úskalí je tam hned několik, od nedostatku řidičů až po potenciální zpoždění spojů na některých komunikacích.“ ROPID je servisní organizace města, a proto se bude muset ve finále podřídit vůli politiků. Dohady ale mohou přípravu případného spoje zpomalit. Podle Dolínkova vyjádření pro ČT by autobusy do tunelu mohly vyjet v lepším případě na konci roku.

Kdo to zaplatí?

Dohady vyvstaly i kolem financování záměru, jehož rozpočet by měl být 3040 milionů korun. Radnice „pětky“ dříve jevila ochotu na novou linku dokonce přispět z vlastní kasy, protože se cítila „v boji za ni dlouhodobě osamocená“. Praha 6 naopak případný příspěvek rázně odmítla. „Nevidím důvod, proč sponzorovat pražský magistrát, financování linek MHD je jednou z jeho základních povinností,“ komentuje to starosta Ondřej Kolář. Pražský radní Dolínek pak přístupy obou lídrů městských částí a shodou okolností spolustraníků z TOP 09 vykreslil v černobílých barvách: „Konstruktivní přístup Prahy 5 jednoznačně vítám. Praha 5 je v tomto ohledu ukázkově fungující městskou částí. Je to bohužel obrovský rozdíl oproti Praze 6, jejíž vedení naopak více mluví do novin, než pracuje.“