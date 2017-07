Policisté už nebudou muset sloužit přesčasy bez náhrady

Praha - Policisté a příslušníci dalších bezpečnostních sborů už nebudou sloužit ročně 150 hodin přesčasů bez nároku na náhradní volno nebo odměnu, s výjimkou vyhlášených krizových stavů. Předpokládá to novela o služebním poměru, kterou v pondělí podepsal prezident Miloš Zeman. Zavedou se také náborové příspěvky nebo zkušební doba.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Novela se týká kromě policie hasičů, celníků, Vězeňské služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb. Bude účinná od příštího roku.

Náborové příspěvky se budou podle novely pohybovat od 30 tisíc do 150 tisíc korun. Příslušníci by je dostávali po půl roce. Pokud by sloužili aspoň šest let, nemuseli by jejich poměrnou část vracet. Příspěvek by měl vyrovnat nástupní plat v bezpečnostních sborech, který podle ministerstva vnitra není konkurenceschopný na trhu práce.

Rizikové příplatky budou vyšší

Zvýší se navíc úmrtné, které bude činit dvanáctinásobek měsíčního služebního příjmu místo nynějšího trojnásobku. Vzroste také základní částka jednorázového odškodění pozůstalým. Novela po sněmovních úpravách zajistí rovněž vyšší rizikové příplatky až o 4 tisíce korun od roku 2019. Příplatky 5 tisíc až 25 tisíc korun budou pobírat také příslušníci, kteří jsou sportovními reprezentanty nebo trenéry.

Vládní předloha obsahuje i další změny. Jde třeba o možnost zrychleného služebního postupu pro středoškolsky vzdělané příslušníky. Dostanou stejně jako jejich vysokoškolsky vzdělaní kolegové šanci přihlásit se do výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, pro které je stanovena služební hodnost až o dva stupně vyšší.

Nováčky čeká zkušební doba

Nováčci u bezpečnostních sborů budou nově přijímáni na zkušební dobu. Nyní je totiž podle předkladatelů velmi obtížné propustit nově přijatého příslušníka, u kterého se v prvních měsících služebního poměru ukáže, že nemá nutné předpoklady.

Pokud budou členové bezpečnostních sborů sloužit nově proplácené přesčasy, rozpočtové náklady se odhadují na 210 milionů korun ročně. Odhad ale vychází z toho, že příslušníci si budou za přesčasy většinou vybírat náhradní volno