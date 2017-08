KRIMI MIX: Policisté hledají pachatele brutálního přepadení mladé dívky

Praha /VIDEO/ - Kriminalisté pátrají po lupiči, který ve středu 2. srpna v Olšanské ulici přepadl devatenáctiletou dívku. Žena se pokusila bránit, muž ji vzal za vlasy a hlavou jí praštil o chodník. Ženě pak sebral bundu a peněženku. Potom se dal na útěk. Žena ho chvilku pronásledovala, ale útočník zaběhl do křoví, přelezl zeď a zmizel.

Identikit pachatele. Foto: Policie ČR

Policie proto zveřejnila útočníkův popis. Muž byl snědé pleti, ve věku 30 až 40 let. Měl vysokou hubenou postavu, delší černé vlasy, hranatý obličej a výrazné černé obočí, černé oči a široký nos. Na sobě měl modré triko a dlouhé kalhoty. Celkově působil zanedbaným dojmem a mohlo by se podle kriminalistů jednat o bezdomovce. Muži hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

Dívka utekla při převozu z nemocnice do diagnostického ústavuKriminalisté pátrají po patnáctileté Veronice P., která v úterý utekla při převozu z nemocnice do diagnostického ústavu. Dívka je dlouhodobou uživatelkou drog a nejde o její první útěk. Podle policistů by se mohla pohybovat někde v okolí Benešova. Hledaná dívka je asi 165 centimetrů vysoká, má hubenou postavu, hnědé oči a tmavé vlasy, které nosívá do culíku. V době útěku na sobě měla tmavou mikinu a tmavé legíny.



Agresivní řidič se pokusil najet dodávkou do strážniceStrážníci z Prahy 1 řešili ve čtvrtek večer oznámení o dodávce, která stála v zákazu zastavení. Řidič dodávky odmítal se strážníky spolupracovat a nechtěl předložit doklady. Se slovy „Nic ti nedám a dej mi pokoj!“ se snažil z místa ujet. Na výzvy strážníků nereagoval a ty se pokusili mu v jízdě zabránit. Řidič se rozjel proti strážnici a narazil do ní pravou přední částí vozidla. Žena utrpěla zranění ruky a pohmoždění v oblasti pánve a byla převezena do nemocnice. Na místo byly povolány další jednotky. Strážníkům se pak podařilo o kus dál vozidlo zablokovat. Muž byl předán Policii ČR.