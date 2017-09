Policie „dostala“ Babiše a Faltýnka. Pro vydání hlasovala většina poslanců

Sněmovna vydala policii předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a šéfa poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Jsou podezřelí, že zneužili 50milionovou evropskou dotaci pro malé a střední podnikatele na Farmu Čapí hnízdo.

Celý den jsme sledovali online ZDE.

Sněmovna vyslovila souhlas s trestním stíháním poslance Andreje Babiše. Pro bylo 123 hlasů, proti 4 poslanci. Vydali i Jaroslava Faltýnka počtem 120 hlasů, proti bylo 5. O vydání obou žádala policie kvůli podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, když oklikou získali dotaci 50 milionů korun, určenou pro malé a střední podniky na projekt Farma Čapí hnízdo.

Protože ale farma byla součástí koncernu Agrofert miliardáře Babiše, tak ay se malou a střední firmou stala, měli ji podle policie vrcholní politici hnutí ANO vyjmout z Babišova koncernu a tím Evropskou unii poškodit. Případ chce do konce roku uzavřít i Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF.

Klub hnutí ANO se hlasování o vydání svých dvou poslanců neúčastnil, na protest babišovci odešli ze sálu. Pro své vydání zvedli ruku jen Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek.

Jak kdo hlasoval v případě Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Babiš hlasoval pro své vydání, Faltýnek se zdržel. Při rozhodování o Faltýnkovi se zase zdržel Babiš, Faltýnek byl pro. Proti Babišově vydání byli dva poslanci za Úsvit Jiří Štětina a Olga Havlová a dva nezařazení poslanci Petr Adam a Karel Pražák. Hlasování se zdrželi podle záznamu například Marie Benešová a Jiří Koskuba, oba za ČSSD, a také Jaroslav Borka (KSČM) a Jiří Koubek (TOP 09), jenž pak ale byl pro Faltýnkovo vydání. Koskuba se naopak proti Faltýnkovu vydání ke stíhání postavil. Nepodpořili je ani Robin Böhnish a Lukáš Pleticha (oba ČSSD), kteří se hlasování zdrželi. Stejně se podle záznamu vyjádřila i Miroslava Němcová (ODS), která ale následně uvedla, že nestihla hlasovat.

Babiš: Neumlčíte mě

„Mě neumlčíte, nezastrašíte, nezastavíte, a také se mě nezbavíte. Klidně mě vydejte. Žádám vás o zbavení imunity, aby pravda vyšla najevo,“ řekl Babiš poslancům. S vydáním prý nemá problém.

„O mém osudu v politice, protože kauza mě má jednoznačně v politice zlikvidovat, rozhodnou občané ve volbách,“ dodal.

Faltýnek: Očistíme se

Faltýnek je přesvědčený, že jde o politickou kauzu.

„Jsem optimistou a věřím, že žiji v právním státě. Neudělali jsme nic špatného, natož nezákonného. Myslím si, že pravda zvítězí a my očistíme své jméno,” prohlásil.

Show pro voliče

Než se dostalo na hlasování o vydání, trvala rozprava 7 hodin. ANO opakovalo, že jde o naplánovanou kauzu. Volební lídr ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek na to reagoval ostře: „Největší pozornost věnujete svému vlastnímu fňukání. Tak nám tady brečte, celý den. To vám bylo málo? Vždyť je to nedůstojné. Taky jsem musel do TV, když nám zavřeli Ratha. Nebylo to příjemné. Já jsem se s tím vyrovnal, tak z toho nebuďte tak úplně rozměklí.“

Politolog Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Valeš rokování ve sněmovně nazval předvolební šou. „Dalo se to čekat. Hnutí ANO, pan Babiš i Faltýnek, to pojalo jako předvolební show, chtějí dokázat, že oni mají pravdu, jsou oběťmi tradičních stran. Kdyby to bylo jen o hlasování, je to během dvou hodin hotové. Ale protože to pojali jako šou, vypadalo to takhle,“ řekl Valeš Deníku.

Co je kauza Čapí hnízdo:

Čapí hnízdo je luxusní farma ve Středočeském kraji.



Původně šlo o bývalý dvůr Semtín, jehož rekonstrukce začala v roce 2006 a trvala čtyři roky.



Statek původně patřil společnosti ZZN Agro Pelhřimov, spadající pod holding Agrofert miliardáře Andreje Babiše, v jehož představenstvu seděl i Jaroslav Faltýnek.



V roce 2007 ZZN Agro Pelhřimov rozhoduje o vydání tzv. anonymních akcií. Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu a z firmy, která byla součástí velkého koncernu, se stává malou firmou. Babiš později uvedl, že majiteli byly jeho děti, jeho partnerka a její bratr. Teprve poté si firma změní název na Farma Čapí hnízdo.



Koncem roku 2008 farma poprvé žádá Evropskou unii o dotace pro malé a střední podniky, celkem dostane 54 milionů korun. Pokud by Farma Čapí hnízdo byla součástí holdingu Agrofert, dotaci zřejmě nedostane, protože by nesplňovala podmínky.



V roce 2014 končí pětiletá lhůta, po kterou se kontroluje dodržení podmínek udělení dotace. Farma Čapí hnízdo se stává součástí společnosti Imoba, jejímž jediným akcionářem je SynBiol, patřící do holdingu Agrofert.