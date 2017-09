KRÁTCE: Policejní akademie má pobočku: na hospodářské kriminálce

Praha - Vysoká škola nově sídlí v budově pražského policejního ředitelství v Kongresové ulici v Nuslích. Policejní akademie ČR tam v pátek slavnostně otevřela pracoviště bezpečnostně právní fakulty. Její studenti, z nichž celá řada po absolvování školy bude představovat novou krev do žil policejního organismu, se zde dostanou do kontaktu se zkušenými vyšetřovateli z odboru hospodářské kriminality, kteří se zabývají těmi nejsložitějšími kauzami trestné činnosti hospodářského charakteru.

Pražský policejní ředitel Miloš Trojánek očekává, že nové pracoviště pomůže přilákat nové zájemce o práci v týmu detektivů řešících zločiny ekonomického charakteru, kde je třeba počítat s generační obměnou. Stejnou představu má i vedoucí 2. oddělení pražské hospodářské kriminálky Dagmar Pospíšilová. „Perspektivním mladým lidem připravíme takové podmínky, aby již během studia mohli konfrontovat své získané teoretické znalosti s praxí a získat ucelený přehled o práci, na kterou se připravují,“ slíbila v pátek. Na výchově svých budoucích posil se tak budou podílet sami kriminalisté.

Praha 2 dostane babybox nové generace Po sedmi letech dojde k výměně babyboxu umístěného na radnici Prahy 2. Moderní zařízení je lépe zabezpečené před zneužitím, poskytuje větší komfort nálezcům dítěte a především zajišťuje větší bezpečnost a pohodlí pro miminko. Slavnostní otevření se koná ve výroční den odložení prvního dítěte na Praze 2, a to v úterý 5. září od 10 hodin u vchodu do budovy úřadu městské části z Jugoslávské ulice. Součástí akce bude mimořádná možnost prohlédnout si vnitřek moderního, funkčního, plně zapojeného babyboxu. Kavárna Choco Loves Cofee bude přes ulici všem účastníkům servírovat občerstvení. Zařízení doposud pomohlo zachránit pět nechtěných dětí. Nově se stává sedmnáctou původní schránkou vyměněnou za lepší verzi. Za dvanáct let své existence 71 babyboxů pomohlo 158 dětem z různých koutů republiky.