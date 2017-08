Pokračování problémů s divokými prasaty zatím nic nenasvědčuje

Praha – Pokud by si Praha nevěděla rady, mohla by najít poučení u zlínského hejtmana Jiřího Čunka. Tule větu, která se týkala divokých prasat, zaslechl Deníku v metru v souvislosti s opatřeními proti šíření afrického moru prasat mezi divočáky právě na Zlínsku.

Divoké prase. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/Václav Pancer

Prahu tahle choroba naštěstí netrápí – přesto může být zajímavé na dálku sledovat účinnost tamějších opatření majících bránit volnému pohybu divokých prasat v přírodě. Třeba uplatnění elektrického plotu. Pokud se osvědčí, nemohl by podobný ohradník najít využití i na okraji Prahy – například jako ochrana území v okolí parku U Čeňku a lesoparku Čihadla?

Smutné vzpomínky

Před rokem byl prasečí problém palčivě aktuální i v metropoli. Loni na sklonku léta a počátkem podzimu si na hrozbu ze strany údajně přemnožené černé zvěře stěžovali především obyvatelé Černého Mostu a Kyjí. Obavy měli zvláště chovatelé psů zvyklí venčit své miláčky právě u Černého Mostu či v oblastech Počernic a Běchovic. A šokovaly je informace o roztrhání jezevčíka, vážném zranění stafordšírského teriéra i zabití francouzského buldočka. Ještě v únoru pak vzbudila pozornost událost z chatové oblasti u dolnopočernického rybníku Martiňák, kde během naháňky na divočáky (třicítce střelců se tehdy podařilo zastřelit dva kusy a čtyři další vyplašit) prase zranilo na noze chataře. Ten se zvíře, jež vběhlo na jeho pozemek, snažil vyhnat.

Ze stovky na desátku

Co můžeme očekávat letos? Sklizeň obilí je v plném proudu – a až dojde i na pole s kukuřicí, divočáci přijdou o své útočiště s dostatkem potravy. Nezačnou opět budit hrůzu v oblastech na dohled od paneláků? Aktuální zprávy naznačují, že by to hrozit nemělo. Od událostí, které vzbudily značnou mediální pozornost, neobdržela radnice Prahy 14 od obyvatel žádný podnět ani stížnost na toto téma. Deníku to řekla Veronika Berná z úřadu městské části. Připomněla, že po masivních odstřelech černé zvěře během minulého mysliveckého roku (ten nezačíná v lednu, ale v dubnu), kdy v místní honitbě padlo 111 kusů, aktuální stav prasat myslivci odhadují zhruba na desítku.

Problémy se nečekají

Myslivecký spolek Horní Počernice, který má honitbu pronajatou, s ohledem na úspěšný odstřel letos na podzim výrazné problémy neočekává. „Nicméně, pokud by se situace zhoršila, je připraven ji řešit – například naháňkami přímo na černou zvěř,“ konstatovala Berná. S dodatkem, že tradiční hony začnou v listopadu – a jakmile budou známy termíny, radnice o nich bude informovat.

To, že se problémy nečekají, řekl Deníku i nový předseda mysliveckého spolu Pavel Listoň, které také potvrdil úzkou spolupráci s magistrátem i městskými částmi. „Už jsme měli přednášku o pachových zábranách i elektrických ohradnících,“ připomněl, že se zvažují různá možná opatření. Očekává ale, nebudou potřebná. Že se projeví výsledek snahy lovců, kteří ve chvíli, kdy se nenaplnily předpoklady o přesunu divočáků do Klánovického lesa, přistoupili k výrazné redukci jejich stavů. „Kdyby ale nastal problém, až budou sklizena kukuřičná pole, jsme připraveni ho řešit,“ ujistil Listoň.