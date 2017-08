Podvrh, který má škodit, hodnotí městská policie údajný dopis šéfa

Praha – Debaty na sociálních sítích rozvířily výzvy ke stíhání internetového kritika strážníků. Padělek, konstatovala ve středu městská policie. Musí strážníci z centra Prahy předkládat nadřízeným ke kontrole mobilní telefony? I to je předmětem debat, které nyní hýbou internetovými diskusemi. Podnětem se stal text podepsaný jménem šéfa obvodního ředitelství pro Prahu 1 Miroslavem Stejskalem, který v úterý vyvolal rozruch na sociálních sítích. Podobně jako v minulém týdnu skutečný dokument ředitele Stejskala vytýkající strážníkům malou aktivitu při řešení přestupků.

Městská policie Praha. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Stejskal následně vysvětloval, že rozhodně nejde o výzvu ke zlepšení výběru pokut – nicméně je jeho povinností vyzvat podřízené k řádnému plnění povinností, jestliže počet řešených přestupků razantně poklesl, ačkoli poznatky z ulic ukazují, že se situace nezlepšila. „Nelze tolerovat, aby jakýkoliv strážník protiprávní jednání na ulici přehlížel,“ sdělil Stejskal Deníku.

Padělek má škodit

Nový dokument datovaný 31. červencem, o kterém internetoví diskutéři debatují nyní, řeší „vynesení“ předchozího sdělení z 25. 7. V tomto případě však už podle Stejskalových slov jde o podvrh. O nesmyslný padělek, jehož cílem je uškodit pověsti městské policie slovy o hledání zrádce v řadách strážníků a výzvami k razantním postihům yoububera jménem Mike Pán. Právě tento mladík (dříve známý jako Mikael Oganesjan) původní Stejskalovo sdělení vyslal do světa – a už v minulosti se proslavil natáčením videí publikovaných na internetu, kdy se nechával odhalit hlídkami strážníků při páchání přestupků; nezdráhal se ani provokovat. Mimochodem – je také tváří projektu „pojištění proti pokutám“. Jeho videoaktivita tak bývá považována za reklamu na tyto služby, které vyvolávají polemiky.

Kdopak je autorem?

To, že nejnověji zveřejněný text obsahující mimo jiné výzvy, aby se strážníci na Pánovo chování zaměřili, je falzifikát neznámého autora, Deníku ve středu potvrdila vedoucí kanceláře ředitele městské policie Irena Seifertová. „Městská policie zvažuje právní řešení,“ konstatovala. Naopak Pán předpokládá, že text není padělek – už proto, že ho získal od stejné osoby jako předchozí pravdivé sdělení (a opakují se i stejné chyby). Deníku ve středu řekl, že sdělení je záměrně psáno tak, aby v případě, že se dostane ven, bylo vše možno označit za „fake“. Odmítl i možnou spekulaci, že text napsal sám, aby si udělal reklamu. „Ne, moje práce to není – ani nikoho od nás,“ konstatoval.

Kampaň ještě nekončí

To, že by proti němu strážníci nyní přitvrdili, prý rozhodně nepociťuje. „Naopak; už mě ani nekontrolují – vědí, že nic nezmůžou. Když jsem se bránil dechové zkoušce nebo se řešilo maření výkonu úředního rozhodnutí, všechna řízení jsem vyhrál,“ řekl Deníku. Pán, který už na internet vypustil tři dokumenty, jejichž autorství přičítá Stejskalovi, a také nahrávky odposlechů z vysílačky, má za to, že mu hodně strážníků fandí – teď už prý „ví celá republika, že to na Praze 1 nefunguje“. A Stejskala se chystá znovu popíchnout. Zveřejněním materiálu k mediálně známé kauze údajného rozbití telefonu muže, proti němuž ředitel zakročoval kvůli neoprávněnému parkování na místě pro invalidy. Internetové debaty tak zřejmě dostanou další impuls.

Na stranu šéfa strážníků, jehož pokyn podřízeným zlepšit práci vyvolal bouřlivé debaty, se staví pražský radní Libor Hadrava (ANO), který má na starost bezpečnost a prevenci kriminality. A přibývá v centru metropole odtahů aut? Čtěte v zítřejším vydání.