Podnikatel Dědek kandiduje za STAN. Nechci dělat politiku proti někomu, řekl

/ROZHOVOR, ANKETA/ Dalibor Dědek je jednou z nejvýraznějších postav Jablonecka. Vybudoval zde mimořádně úspěšnou firmu, která vyrábí zabezpečovací techniku a většinu své produkce vyváží do zahraničí. Kromě toho podporuje prostřednictvím fondu Neuron mladé vědce, financuje opravy památek, výstavbu domů pro seniory, přístrojové vybavení nemocnic, zřízení technické školy. V roce 2015 mu prezident Miloš Zeman předal medaili Za zásluhy.

Proč jste se jako úspěšný podnikatel a filantrop rozhodl jít otevřeně do politiky?

V byznysu jsem se obklopil lidmi, kteří vybudovali firmu s velmi slušnou reputací. Začalo se mi dostávat respektu, který si možná ani nezasloužím. Spousta známých mi říkalo: „Dědku, ty bys měl jít do politiky, protože to, v čem žijeme, je hrůza.“ Došlo mi, že mají vlastně pravdu. Původně jsem vkládal velké naděje do Babiše, ale ta očekávání se bohužel nenaplnila. To, že má sílu buldozeru, je fajn, ale rád bych viděl někoho, kdo má daleko větší míru sebereflexe, morálky atd. A tak jsem si řekl, že přestanu remcat a půjdu do toho sám. Jako jedinec však pochopitelně nic nezmůžu.

Proč jste si vybral zrovna STAN?

Nechtěl jsem se dát dohromady s někým, kdo by mě někam vláčel a postrkoval. Před volbami mě vždycky oslovovaly různé partaje, které chtěly „Dědkovu mordu do billboardu“, ale to není můj zájem. Udělal jsem si svoji analýzu, s kým bych se rád spojil, oslovil jsem pár stran a členové STANu mi nejvíc připomínali prostředí ve firmě. Jsou to normální lidé, s nimiž se dá mluvit, politiku nedělají pro kariéru nebo zbohatnutí, ale chápou ji jako misi. Bohužel jsem se rozhodl v nevhodnou dobu, kdy vznikal plán na koalici s lidovci, což už bylo moc proudů dohromady. Když to ale vzalo obrat a KDU-ČSL společný projekt odpískala, šel jsem do toho. Na rychlá rozhodnutí jsem z byznysu zvyklý, celý život jsem musel věci řešit účelně a s tahem na branku.

Nepřekáží vám, že Starostové nemají nosný program s jednoznačnými ideovými body?

Tak to není, Starostové mají velmi kvalitní, dobře strukturovaný program. Velké ideologie vedou k dvacetiprocentním ziskům, které plodí nesourodé koalice. V nich lidé nemakají tvrdě na tom, co je spojuje, ale handrkují se o tom, co je rozděluje. To mě hrozně rozčiluje.

Vám by tedy nevadila koalice s hnutím ANO, kterou šéf STAN Petr Gazdík odmítl?

Politiku chci dělat pro lidi, ne proti někomu. Mým prioritním cílem je přilákat do ní co nejvíc slušných lidí, kteří by se podíleli na našem plánu. Nepasuji se do role vševěda. Udělal jsem si základní Dědkovo devatero a volám do světa, aby se lidé, kteří nám chtějí pomoci a eventuálně za nás kandidovat, zaregistrovali na stránce www.hledameslusny.cz.

Který z těch cílů je nejdůležitější?

Na každém z těch devíti bodů mi záleží jako na vlastním dítěti (k Dědkovým prioritám patří např. daňové zvýhodnění rostoucím firmám, maximální eliminace státních dotací a investičních pobídek do byznysu, EET s lidskou tváří či zvýhodnění rodin podle dosaženého vzdělání dětí – pozn. red.). Záleží na tom, jestli najdu dost zapálených odborníků, kteří mi s tím pomohou.

Co podle vás republika potřebuje nejvíc?

V první řadě změnu atmosféry, kdy všichni tvrdí, že politici jsou lumpové. Někdo už mi říkal, ježišmarjá, Dědek jde do politiky, zase jsme přišli o slušného člověka. To je špatně. Potřebujeme, aby politiku dělali schopní a slušní lidé, vnímání občanů je třeba otočit. Mně otevřel oči Honza Farský, který mi líčil, jak prosazoval registr smluv a přes všechny peripetie se to nakonec podařilo, protože když se chce, tak to jde.

Předpokládám, že mezi ty slušné počítáte i Jiřího Drahoše, jehož podporujete jako prezidentského kandidáta.

Podporuji Drahoše na Hrad, ale těch slušných je spousta. Peníze jsem poslal i Marku Hilšerovi, který také kandiduje. Nemyslím, že dozrál na prezidentskou funkci, ale je to úžasný mladý člověk a chci, aby v kampani zazněly jeho myšlenky s důrazem na občanskou společnost. To je i pro mne důležité. Zrovna tak pan Horáček je pro mě přijatelná alternativa. Našlápnuto je celkem dobře a byl bych hrozně rád, kdyby si pan Zeman už mohl odpočinout, neboť jeho zdraví a věk by si to zasloužily.