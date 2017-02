Počet nemocných s chřipkou zůstal v Praze stejný

Praha - Počet nemocných s chřipkou nebo s akutním respiračním onemocněním zůstal v Praze v minulém týdnu zhruba na stejné úrovni jako v týdnu předcházejícím. Praha má tak vrchol chřipkové epidemie zřejmě za sebou. Vyplývá to z informací, které v pondělí zveřejnila pražská hygienická stanice.

Chřipka. Ilustrační foto. Foto: ČTK/DPA/Maurizio Gambarini

V pátém kalendářním týdnu lehce vzrost počet nemocných u dětí do 15 let. Naopak největší pokles evidovali hygienici mezi mladými lidmi do 24 let. „Celková nemocnost zůstala na přibližně stejné úrovni jako v uplynulém týdnu. Lze předpokládat, že vrchol nemocnosti ARI (akutních respiračních infekcí) již máme za sebou," uvedla ředitelka protiepidemického odboru Zdeňka Jágrová.

Podle ní je pravděpodobné, že nemocnost v hlavním městě bude nyní klesat. Část pražských dětí totiž má ode dneška jarní prázdniny. Celkově hygienici v Praze zaznamenali od začátku sezony 25 případů závažných onemocnění a osm úmrtí.

Čtěte také: Počet nemocných s chřipkou se snížil o 5,9 procenta