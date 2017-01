Počet lidí s chřipkou se v Praze nezměnil, jeden člověk zemřel

Praha - Počet nemocných s chřipkou a akutními respiračními onemocněními se v Praze v minulém týdnu nezměnil a nadále přesahoval 1300 nemocných na 100 tisíc obyvatel. V souvislosti s chřipkou v hlavním městě minulý týden zemřel jeden člověk, celkově je to šestá oběť v letošní sezoně. Vyplývá to ze zprávy, kterou k výskytu chřipky v pondělí zveřejnila pražská hygienická stanice.

Chřipka. Ilustrační foto. Foto: Archiv

Zhruba o 15 procent minulý týden stoupla nemocnost mezi školáky a asi o tři procenta mezi dětmi do pěti let. U Pražanů nad 15 let naopak nemocných mírně ubylo.

Hygienici dostávají data od 89 praktických lékařů

Podle ředitelky protiepidemického odboru Zdeňky Jágrová bude možné z vývoje v nynějším týdnu predikovat další vývoj epidemie. „Pokud by nemocnost zůstala stejná i v tomto týdnu, tak by to znamenalo, že patrně máme po epidemii," řekla Jágrová. Podle ní by se pak mohlo stát, že na jaře nastane druhá vlna epidemie.

Pražští hygienici dostávají data od 89 praktických lékařů, kteří registrují 167.707 pacientů. Lékaři každý pátek informují hygieniky o počtu pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. Hygienici následně předávají tyto údaje Státnímu zdravotnímu ústavu.

