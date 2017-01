Počasí udeřilo: silnice postihl bílý kolaps

Praha – Sněží a sněžit bude, navíc se přidávají nárazy větru. Takové byly ve středu ráno informace meteorologů, a to prakticky v celé republice. Řidičům v okolí Prahy to nebylo třeba obzvlášť připomínat – ti to měli z první ruky. Počasí a také následky nehod, k nimž v jeho důsledku došlo, komplikovaly zejména příjezd do metropole; prakticky ze všech stran.

Západně od metropole bouračka přibrzdila provoz třeba na kilometru 13,5 dálnice D6, velké komplikace nastaly v okolí Jesenice na Praze-západ, kde havárie zatarasila kruhový objezd, zde se projevily následky nejenom na staré benešovské, ale v širokém okolí: auta pak silnice doslova zacpala – včetně sjezdu z Pražského okruhu. Dopravu komplikovaly kolony Zkolabovala také doprava na spojnici od Říčan na Praze-východ k pražské Uhříněvsi, velké problémy měli i řidiči třeba v okolí Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi rovněž na Praze-východ. Následky jakýchkoli komplikací se se přitom velmi rychle také přenesly i na silnice v okolí. Cestování po silnici tedy charakterizovala nejen náročná jízda po sněhu, komplikovaná závějemi, sněhovými jazyky bílou tmou, ale také stání v kolonách. Ty potrápily řidiče nejen v blízkém okolí Prahy, ale i ve vzdálenějších regionech. Zřejmě nejvážnější byla situace na hlavních tazích ve směru ku Praze na Benešovsku a na Kolínsku. Komplikace měly na svědomí nejen havárie, ale u auta, která na sněhu uvízla. Čtěte také: Nehody na přejezdech: Loni zemřelo 45 lidí

