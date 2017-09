Po stopách propagátora purismu Oldřicha Starého

Praha - Oldřich Starý byl všestranně nadaný umělec. Působil jako architekt, profesor, teoretik a jeden z nejvýraznějších členů prvorepublikové levicově zaměřené avantgardy. Patřil k silné generaci tvůrců narozených ještě na konci devatenáctého století.

Architekturu vystudoval u profesorů Josefa Schulze a Jana Kouli, jejichž tvorba spadá do období historizujících stylů. Starý své první zakázky navrhl sice ještě pod vlivem secese, brzy ale veškerou zdobnost opouští. Již počátkem dvacátých let se přiklonil k vlně puristických tvůrců a byl neúnavným propagátorem tohoto stylu.

Na fasádách nalezneme secesní prvky

Studia absolvoval již v roce 1912, s vlastní tvorbou ale začínal pozvolna. Nejprve se vydává na profesorskou dráhu a přijímá místo na stavební škole v Plzni. Zde vydrží až do roku 1919. Kromě výuky v Plzni navrhl několik rodinných domů. Přikladem je vila v Klatovské ulici či vila pro manžele Frišovy v ulici Boženy Němcové.

Na fasádách obou nalezneme secesní prvky, ale v tvarosloví lze rozeznat příklon k modernismu. Ve stejné době navrhl také nové interiérové řešení sborovny a ředitelny na škole, kde vyučoval. Po vzniku Československé republiky se za zakázkami přesouvá do Prahy.

Vnímají architekturu jako vědeckou disciplínu

Zde se ihned stane členem několika spolků, je činný v přednáškách, rediguje sborníky, vede časopisy. S nadšením sobě vlastním píše články o směřování moderní architektury a ve volném čase vede rozsáhlé diskuze s dalšími členy avantgardy. Věrným souputníkem se mu stane Karel Teige. Oba vnímají architekturu jako vědeckou disciplínu, která nejlepší výsledky přináší právě tehdy, je-li oproštěna od uměleckého poslání. Nezdolné pracovní temto vydrží Oldřichu Starému po celý život. Jeho pracovní vytížení plně ilustruje fakt, že mezi jeho přáteli kolovaly anekdoty, kolik aktuálně zvládá současně vést periodik, sborníků a ročenek.

Nejvíce jeho projektů spadá na přelom dvacátých a třícátých let. První pražskou rozsáhlou zakázkou je nájemní dům ve Václavkově ulici v Dejvicích s typicky zaobleným nárožím. Postaven byl mezi lety 1923-24 v puristickém stylu. Oldřich Starý v té době navrhuje hned několik rodinných vil, především na Hanspaulce a na Babě.

Spolupracoval na vznikajícím Muzeu Klementa Gottwalda

Se svazem Československého díla byl Oldřich Starý pevně spjat již od dvacátých let. V roce 1935 se stává jeho předsedou. V téže době s architektem Zelenkou navrhuje jeho ústřední budovu situovanou na Národní třídě. Kromě toho je stále činným profesorem na ČVUT, v roce 1945 byl jmenován profesorem a po válce v roce 1949- 50 se stal rektorem. Bohužel od konce války již žádnou rodinnou vilu ani jinou stavbu nevyprojektoval.

V letech 1953-54 spolupracoval na interiéru nově vznikajícího Muzea Klementa Gottwalda v budobě bývalé městské spořitelny v Rytířské ulici. Smutnou shodou okolností je to jeho poslední projekt na poli architektury. Nadále ale zůstal ve čele časopisu Architektura ČSR, kde se stále snažil zaměřovat na moderní tendence v architektuře a pokud možno reflektovat i zahraniční vlivy. Ve vedení setrval až do své smrti v roce 1971.

Největší projekt

Svaz Československého díla měl u nás dlouhou tradici, ale na vlastní ústředí si musel poměrně dlouho počkat. Jeho předchůdce Svaz českého díla založil Jan Kotěra již v roce 1914, válečné události ale rozvoji příliš nepřály, a tak činnost spolku byla obnovena až v roce 1920. Hlavním úkolem Svazu bylo nejen sdružovat podobně smýšlející umělce, teoretiky a designéry, ale také propagovat jejich činnost.

Každoročně se konala minimálně jedna domácí a jedna zahraniční výstava, ze které vždy vyšel reprezentativní sborník doplněn o texty a reprodukce. Svaz kromě toho pořádal besedy, přednášky a další doplňkový program. V roce 1928 se stal také garantem nově vznikající vilové výstavby na vrchu Baba v Dejvicích. Osada dnes patří k nejlepším příkladům funkcionalistického stavění v Evropě i na světě.

Zelenka byl znám jako grafika Osvobozeného divadla

Od počátku třicátých let členové Svazu přemýšleli o stavbě vlastního výstavního prostoru a pomalu sháněli potřebné finance. Mezi lety 1935- 36 mohla být budova konečně realizována. Na jejím návrhu se spolu s Oldřichem Starým podílel František Zelenka. Zelenka byl znám spíše jako grafik Osvobozeného divadla a scénograf, kromě toho se ale věnoval architektuře. Prvkem pro něj typickým bylo odhmotnění průčelí budov za použití velkých skleněných ploch, které plynule přecházely do fasády, což je i tento případ. Nově dostavená budova se stala hrdou dominantou tehdejší Národní třídy. Dnes je bohužel její status naprosto opačný.

Může za to několik desetiletí chátrání, které stavbu poznamenalo k nepoznání. Až do začátku druhé světové války zde Svaz pořádal výstavy, v objektu fungovalo přidružené nakladatelství Družstevní práce a v přízemí se nacházel obchod Krásná jizba. Ten se specializoval na bytové předměty a doplňky vysoké estetické hodnoty a moderního designu za vstřícné ceny. Po válce se všechny části instituce sloučily s nově vytvořeným Ústředím lidové a umělecké výroby, které nad budovou převzalo patronát. Takto fungovalo s drobnými změnami až do devadesátých let. Od té doby je památkově chráněný objekt v rukou soukromého majitele a chátrá. Reprezentativní pasáž, která původně procházela parterem domu, byla před několika lety zaslepena a je používána pro komerční účely.