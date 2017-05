Po 75 letech Gabčík a Kubiš znovu v Praze zaútočili na Heydricha

Praha - Po 75 letech dnes znovu českoslovenští parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš zaútočili na říšského protektora Reinharda Heydricha. Zatáčku v pražských Holešovičkách, kudy jeho auto v roce 1942 jelo a která byla později přestavěná, nahradila pro historickou rekonstrukci nedaleká v Zenklově ulici. Akci přihlížely stovky lidí. Výročí připomíná také vojenský tábor v Libni, jeho součástí je i replika stíhačky Spitfire.

„V prosinci 1941 seskočili do protektorátu Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Od ledna 1942 do dnešního dne za pomoci stovek českých vlastenců plánovali tento útok," řekl na úvod v komentáři rekonstrukce historik Jiří Padevět. Přesně v 10.35 se ze zatáčku vynořil Heydrichův Mercedes, který musel v zatáčce výrazně zpomalit. Gabčíkovi při útoku selhal samopal, protektora zranila do zad až bomba hozená Kubišem. Gabčíka pronásleduje řidič, kterého ale parašutista na útěku postřelí, zraněný Kubiš prchá na jízdním kole do Libně.

Příběh výsadku Antropoid definitivně končí v roce 1942

Ráno před akcí byla odhalena v dnešní Gabčíkově ulici nedaleko původního místa atentátu pamětní deska manželům Ryšavým. Ti pomáhali parašutistům, kteří se po činu ukryli v kryptě pravoslavného kostela svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a po sedmihodinovém boji s gestapem tam i zemřeli.

„Příběh výsadku Antropoid v podstatě definitivně končí 24. října 1942, kdy během jediného dne bylo popraveno téměř 300 podporovatelů a příbuzných parašutistů v koncentračním táboře Maudhausen. Smutným pokračováním příběhu je fakt, že komunistický režim se dlouhých 40 let snažil, aby se na tyto hrdiny zapomněla," dodal závěrem komentáře Padevět.

Je vystaven i model stíhačky

Říšský protektor Heydrich útok 27. května 1942 přežil, ale o týden později podlehl infekci z utrpěných zranění. V následné vlně represí německá okupační správa popravila tisíce lidí a v červnu 1942 srovnala se zemí obce Lidice a Ležáky.

Celé sobotní odpoledne bude v parku u úřadu Prahy 8 přístupný návštěvníkům dobový vojenský tábor československé samostatné obrněné brigády. K vidění bude například originál štábní limuzíny Vauxhall z roku 1939, vojenská dodávka Austin v barvách RAF nebo dva americké jeepy. Vystavený je i model stíhačky Supermarine Spitfire v podobě z přelomu roku 1944 a 1945 ve skutečné velikosti. Připraveny jsou i ukázky života v tehdejší protektorátní Praze.

Další připomínka bude v červnu na Karlově náměstí

Výročí útoku připomínají také dvě venkovní výstavy, před dejvickou budovou generálního štábu české armády a na Klárově u památníku druhého odboje. Vznikají také filmy a vycházejí knihy, pošta vydala speciální známku. Po loňském snímku Antrhopoid má v červnu českou premiéru film podle románu francouzského spisovatele Laurenta Bineta nazvaného HHhH. Film o životě Heydricha nese jméno Smrtihlav. Letos vyšla také kniha Jaroslava Čvančary nazvaná Anthropoid. Zahrnuje nové badatelské poznatky autora a přes 800 fotografií a dokumentů.

Další připomínka bude v 17. a 18. června na Karlově náměstí. Nedaleko něj v kostele svatých Cyrila a Metoděje parašutisté v boji s německou policií a armádou zemřeli. Také její součástí bude vojenský tábor s dobovou technikou či ukázky výcviku tehdejších parašutistů a dělostřelců.

Výročí atentátu si připomínají i na slovensku

O atentátu v těchto dnech také píše řada německých médií. Němečtí novináři zmiňují i následné vypálení Lidic a Ležáků. Zdůrazňují přitom ojedinělost úspěšného atentátu v rámci protinacistického odboje i nesmírnou krutost nacistické odvety před 75 lety.

Výročí atentátu si připomínají i na Slovensku. Slovenský prezident Andrej Kiska povýšil Gabčíka in memoriam na generálmajora. V Česku byli Gabčík, Kubiš, Opálka a Valčík povýšeni v roce 2002 na plukovníky, tyto hodnosti mají dosud. Ministerstvo obrany zvažuje také návrh povýšit Kubiše do hodnosti generála.