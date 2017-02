Plán s rozšířením Libeňského mostu Praha 8 odmítla

Praha - Debata o rozšiřování Libeňského mostu v posledních dnech opět ožila. Tentokrát se o to postarala městská část Prahy 8, jejíž zastupitelé na svém středečním zasedání jednali o novém strategickém plánu pro Prahu 8, jehož součástí byl i bod týkající se Libeňského mostu.

K překvapení těch, kteří si přejí most zachovat ve stávající podobě, strategický plán městské části hovořil o jeho rozšíření. A to přesto, že Institut plánování a rozvoje rozšiřování Libeňského mostu na uspořádání 2+2 jízdní pruhy nedoporučuje.

Čtěte také: Zahrabaný židovský hřbitov v Libni ožívá

Strategický plán Prahy 8 hovoří o napojení Libeňského mostu na dopravu z Blanky

„Rozšíření Libeňského mostu je součástí analytické části, která byla ukončena v roce 2015. Jakýkoliv další vývoj se udál až v roce 2016. V té analytické části pouze reflektujeme to, jak se na Libeňský most dívá magistrát, protože most je majetkem Prahy," bránil se během jednání kritice ze strany sdružení Libeňský most nebourat, nerozšiřovat místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus, který měl vypracování strategického plánu na starosti. Strategický plán Prahy 8 hovoří například o napojení Libeňského mostu na dopravu z tunelu Blanka.

Do konce roku měla TSK prověřit současný stav mostu

Navrhovaná verze strategického plánu nakonec většinu zastupitelů nepřesvědčila a nebyla přijata. Opoziční zastupitelé kritizovali Vilguse například za to, že se plán opírá o zastaralé údaje.

Petr Vilgus chce plán přepracovat a předložit ho na zastupitelstvu znovu, tak aby byl přijatelný jak pro opozici, tak i pro koaliční partnery z ČSSD, kteří plán nepodpořili. Jak poznamenal, konečné slovo o budoucnosti mostu bude mít nakonec magistrát. Do konce roku měla pražská Technická správa komunikací prověřit jeho současný stav. Výsledek by měl být znám každým dnem.

Čtěte také: Vltava znovu pohltí část Karlína