Placené parkování se rozšíří. Aby zbyla místa pro auta místních

Praha – Nově instalované dopravní značení – i když zatím zneplatněné – vysílá jasný signál: ohlášené rozšíření parkovacích zón je za dveřmi. Od soboty 26. srpna přibudou zóny placeného stání ve třech městských částech.

Hlavním cílem ovšem není vybírat peníze od řidičů. Pomocí modrých zón určených výhradně rezidentům nebo i zón smíšených (kde za poplatek mohou parkovat také cizí řidiči, avšak jen krátkodobě) chce vedení Prahy nabídnout místním obyvatelům lepší parkovací příležitosti.

Vytlačit Středočechy

Zpravidla se v této souvislosti brojí proti Středočechům jezdícím do hlavního města za prací, jejichž auta zabírají místa místním. Nová opatření je mají vytlačit. Nechybí však kritici. Namítají, že nejprve mělo dojít na masivní budování odstavných parkovišť jak přímo v metropoli, tak podél příjezdových tras v místech, kde lze snadno přestoupit na veřejnou dopravu.

Nejde však jen o mimopražské. Marcela Voženílková z radnice Prahy 8 připomíná, že nová opatření souvisejí také s chováním lidí bydlících v oblastech, kde již zóny byly zřízeny v minulosti. Těsně za jejich hranicemi parkují i řidiči, kteří si parkovací oprávnění pro zóny placeného stání neobstarali. Hlavně se však opravdu jedná o vozidla Středočechů, kteří přijeli do Prahy a přestupují na metro a tramvaje.

Zóny se rozšířují v oblasti Kobylis a Ládví

„Chceme zajistit, aby naši občané mohli zaparkovat svá vozidla v těsné blízkosti svého bydliště,“ konstatoval starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD). Rozšíření zón placeného stání považuje za jediné opatření, které v současné době může být účinné. Do zpoplatněného režimu bude nově zařazeno 5776 parkovacích stání – až na výjimky v oblastech navazujících na již existující zóny zřízené loni.

Přes 2300 jich bude v Praze 5, kde se nová zpoplatnění týká oblastí Malvazinek, Motola, Hřebenky a Starého Barrandova, i v Praze 8, kde se placené zóny rozšiřují v oblasti Kobylis a Ládví. Zde naopak nedojde k původně plánovanému rozšíření placených zón o část Střížkova nacházející se východně od Ďáblické ulice – tam se s řešením počká až na vyhodnocení zkušeností z oblastí, které jsou do zón nově zařazovány nyní. V menším rozsahu – v počtu mírně přesahujícím 1100 míst – se nové zpoplatnění týká Prahy 6. Tam se k zónám přidávají další oblasti na Petřinách a v Evropské.

Kam s nimi?



Aby byli místní o změně informováni, třeba Praha 6 připravila speciální vydání časopisu Šestka. Deníku to v pondělí řekl Ondřej Šrámek z radnice. S tím, že právě v radničním časopise najdou občané všechny potřebné informace. Pro přespolní se nechystá nic – ani například vylepšení navigace na místa, kde by mohli svá auta odstavit. Stejně by je nebylo kam nasměrovat. „Záchytná parkoviště chybí,“ krčí Šrámek rameny. A ukazuje směrem k magistrátu: tam se je třeba ptát na řešení nedostatku parkovišť P+R.

Jisté zlepšení prý slibuje snaha radnice „šestky“ zprovoznit ještě letos parkování na Vypichu u stadionu Markéta – což ovšem P+R nebude. Do budoucna se pak magistrát pomocí ocelové konstrukce chystá rozšířit kapacitu parkování na Podbabě.

Změní se ceny

Již ve čtvrtek 24. srpna přichází také další změna: nový ceník parkování v placených zónách. Přináší změnu roční taxy za první auto podnikatelů a druhý vůz rezidentů – částky se snižují na 7000 Kč. Poplatek za první auto rezidenta, který chce mít možnost parkovat v blízkosti svého bydliště, zůstává beze změny: 1200 Kč. Pro vozidla handicapovaných je stanoven stejný poplatek jako pro seniory nad 65 let – 360 korun.

Další změny v systému placeného parkování v různých částech Prahy budou následovat; ty nejbližší se chystají už na podzim a zimu. Cílem je zavést srozumitelný systém jednotný v celé metropoli, který by měl zvýhodňovat parkování aut Pražanů před cizími.