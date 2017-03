Piráti chtějí zavést jednu parkovací zónu pro celou Prahu

Praha - Piráti chtějí v hlavním městě zrušit parkovací zóny v městských částech a zavést jednu pro celé území města. V rámci zóny by si řidiči mohli kupovat parkovací oprávnění jen pro okolí svého bydliště či svého zaměstnání. Také navrhují umožnit kontrolu správného parkování prostřednictvím SMS. Novinářům to dnes řekli opoziční zastupitelé Ondřej Profant a Mikuláš Ferjenčík (oba Piráti).

První zóny začaly v Praze fungovat v současném systému v roce 1996 v části Prahy 1, kde se snaha poprvé regulovat dopravu objevila už v roce 1982. Následně byly rozšířeny na celou Prahu 1, 2, 3 a 7 a části Prahy 16. Samy si je provozují radnice v Praze 13, 16 a 22. Loni pak byly rozšířeny na Prahu 5, 6 a 8.

Město se má zaměřovat na řidiče

„Jedním z problémů je složitost zón. Na Praze 7 vypadají jinak než na Praze 8 a ty zase jinak než na Praze 6," řekl Profant. Pro řidiče je podle něj zbytečně složité také značení zón, kdy mohou být pod značkou další dvě dodatkové tabule. „Podle mých zkušeností jim nikdo nerozumí. Je to nepřívětivé. Město se má zaměřovat na klienta, tedy řidiče," řekl.

Piráti proto zóny nechtějí dělit podle městských částí ani podle barev, pro ten který typ zóny, jako je tomu dosud. „Zóny jsou orientovány na městské části. My si myslíme, že je to přežitek a současné technologie umožňují lepší systém," řekl Ferjenčík.

Konkrétní ceny Piráti neřešili

Řidiči by si tak mohli koupit parkovací oprávnění pro místa, kam jezdí. Buď by tak mohli mít oprávnění pouze pro okolí svého bydliště, nebo by si k němu mohli přikoupit i oblast v okolí svého zaměstnání. „To by odstranilo problém hraničních oblastí. Počet oblastí, kam by si je mohli koupit, by nebyl neomezený," řekl Profant.

Ceny by byly dynamické a odvíjely by se od lokality nebo počtu zakoupených oblastí. „Konkrétní ceny a podrobnosti jsme ale zatím neřešili," řekl Ferjenčík. Novinkou by mohlo být zapojení sms. Řidič by nemusel na úřad, ale online se zaregistroval do systému. V případě, že by si nebyl jist, zda parkuje správně, poslal by svou značku a sms zprávou by mu přišla odpověď. Středočeši a ostatní návštěvníci města by si platili časově omezené stání.

Uvolnila by se místa na ulicích

Současně se změnami systému chtějí Piráti podpořit výstavbu záchytných parkovišť P+R a parkovacích domů. „Potíž je, že velká část aut je jen odstavena a lidé je používají jen při víkendových cestách na chatu. Taková auta by měla být v garážích či parkovacích domech, kde by byla bezpečně zaparkována. Uvolnily by se místa na ulicích," řekl Ferjenčík.