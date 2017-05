Piráti chtějí deset procent, slibují konec EET a nižší zdanění

Praha - Česká pirátská strana chce získat v podzimních sněmovních volbách aspoň deset procent hlasů. Piráti slibují například na zrušení elektronické evidence tržeb (EET), zastavení odlivu peněz do daňových rájů, snazší komunikaci s úřady a snížení zdanění práce. Předvolební kampaň zahájila strana v pondělí na náplavce pražského Rašínova nábřeží. Někteří lídři včetně předsedy Ivana Bartoše připluli lodí na solární pohon. Piráti dají na kampaň zhruba pět milionů korun.

Pirátská strana zahájila kampaň na náplavce pražského Rašínova nábřeží.Foto: ČTK

„Nejsme žádná kuriozita," prohlásil Bartoš i s poukazem na existenci pirátských stran ve světě. Pro letošní volby sestavili Piráti program s názvem Černé na bílém. Zatímco jiné politické strany podle Bartoše slibují "modré z nebe", "světlé zítřky" nebo vize na desetiletí dopředu, Piráti program chápou jako smlouvu s občany.

Nyní jsou daně složité

„Věci je potřeba dělat teď hned," prohlásil středočeský lídr Bartoš. Stranický program se opírá o čtyři hlavní body, jimiž jsou kontrola moci a mocných, zjednodušení státu pomocí technologií, ochrana občanů před šikanou a obrana svobody. Pražský lídr a zastupitel a Jakub Michálek představil pirátský návrh změn zdanění práce. Daně a všechny odvody by klesly podle návrhu z nynějších 48,6 procenta na 47 procent, což Michálek označil za "superrovnou daň".

„Nyní jsou daně složité kvůli tomu, ale se v nich lidé nevyznali. Jinak by zjistili, že jsou nespravedlivé," uvedl Michálek. Reforma Pirátů by podle něho přinesla zjednodušení, byla by výhodná pro 99 procent zaměstnanců a státnímu rozpočtu by ubrala řádově jednotky miliard korun.

Z možné povolební spolupárce by Piráti vyloučili nedemokratické strany

Piráti mají své zástupce v Senátu a na krajské a komunální úrovni. Ve volbách do Sněmovny dosud neuspěli. Bartoš novinářům řekl, že z možné povolební spolupráce by Piráti vyloučili nedemokratické strany, konkrétně jmenoval KSČM.

Postoj vůči hnutí ANO, které Bartoš charakterizoval jako stranu vůdcovského typu, jednoznačný není. Vyloučil ale podporu vládě, v níž by byli lidé v minulosti zapletení do korupčních afér. Povolební strategii by ale určil s konečnou platností republikový výbor Pirátů.