Pilně studují více než třicet let

Praha - Čísla 95, 93, 93, 92 a 92 představují věk studentů Univerzity 3. věku, kteří včera dopoledne společně oslavili narozeniny.

V Pálffyho paláci se včera kromě slavnostního přípitku také zpívalo a tančilo. Nevšední skupina žáků z Centra celoživotního vzdělávání tam totiž oslavila téměř půl tisíciletí. Třešničkou na dortu byla gratulace od muže, který všechny věkově trumfl. Letos v dubnu totiž oslaví už 96. narozeniny.

Pražskou univerzitu třetího věku iniciovala Dana Steinová

Za bílými zdobenými dveřmi to hlasitě šumí. Připravené židle jsou téměř obsazené, v rohu se blýská klavír. V přední řadě sedí oslavenci dne. Pětadevadesátiletá Helena Pechlátová, dvaadevadesátiletá Vlasta Heroldová a stejně stará Soňa Rybičková. Muže zde reprezentují třiadevadesátiletí Max Šperling a Václav Polanecký.

Okolo pobíhá šarmantní dáma Dana Steinová, zakladatelka Centra celoživotního vzdělávání. Založeno bylo sice v roce 2005, ale programy vznikly mnohem dříve. První pražskou Univerzitu 3. věku iniciovala Dana Steinová na Fakultě všeobecného lékařství UK. Na její popud nastoupili první studenti do přípravného kurzu ke studiu na této univerzitě už v září 1988. „Pořád z toho mám dobrý pocit. Třetinu svého života v důchodu mohou prožívat lidé aktivně a neustále se na něco těšit," popisuje.

Nejstarší oslavenkyně je básnířka

Díky této aktivitě se podle ní starší lidé udržují jak mentálně, tak fyzicky. Navíc jsou i nadále součástí aktivní společnosti a nedrží se v ústraní. „Dnes dokonce někteří z nich sami vedou naše aktivity," doplňuje.

Jako první vyzývá Helenu Pechlátovou, nejstarší oslavenkyni. Drobná dáma si s úsměvem sedá na židli uprostřed sálu. V ruce přitom pevně svírá úzký, zelený sešit, svou vlastní básnickou sbírku. „Paní Pechlátová je básnířka, tudíž má nesmírný mentální potenciál, vyhrála dokonce i soutěž," konstatuje Dana Steinová.

První setkání bylo v Ládví

„To je pravda a dozvěděla jsem se, že soutěžily i mladší ročníky okolo čtyřiceti let," podotkne Helena Pechlátová a pak už se pustí do recitace. Po přednesu jedné její básně už nelze pochybovat, že tato dáma má i ve svém věku energii na rozdávání.

Při příchodu Vlasty Heroldové oživuje zakladatelka centra vzpomínku na jejich první setkání. „Tuším, že to bylo v Ládví. Stála ve frontě s hůlčičkou a já jí nabídla, aby šla se mnou dopředu, že ji zapíšeme hned. Ona se ale na mě podívala a řekla, že by to bylo pod její důstojnost," vzpomíná. Tato dáma chodí hned na několik oborů a patří mezi nejpilnější studenty.

Sníh není překážkou. Studenti na přednášky chodí

„Když jsem jí pak volala dva dny před touto akcí, že je venku sníh a námraza, zda zvládne sem do Pálffyho paláce dojít, ohradila se se slovy, proč by to prý nezvládla, že jde zrovna na přednášku," úsměvně ještě podotkne Dana Steinová s tím, že pro Vlastu Heroldovou neexistují ani v jejím věku žádné překážky. Není divu. Jakmile se totiž ujímá slova, vypráví o tom, jak ráda cestovala a žila sportem.

„Byla jsem velká sokolka. To je asi vše, nebudu unavovat přítomné," vtipkuje a odkládá mikrofon. „Je znát, že naši oslavenci mají jedno společné, a to je optimismus," komentuje prezentaci svých studentů Dana Steinová.

Pořadatelé vždy pozvou VIP osobnost

Na řadu přichází hlavní gratulant dne. Pořadatelé vždy pozvou známé osobnosti, v minulosti to byla například herečka Jiřina Jirásková. Tentokrát to byl plukovník, letec a bojovník od Tobrúku Pavel Vránský. Mimo gratulaci prozradí i recept na dlouhověkost a vitalitu. „Musíte být hlavně pořád aktivní," podotýká.

Po proslovech je na řadě zábava. Přítomným zahraje na klavír talentovaná dvanáctiletá Leticie Krotká. Po ní nastupuje místní pěvecký sbor. Do víru pohybu přítomné dostane taneční soubor. Polka a valčík prý pro ně byly okamžitou volbou. Jakmile spustí hudba, každý si alespoň jednou nohou klepe do rytmu.

Zábava vrcholí vystoupením zpěváka Jana Víznera, který zahraje na flétnu, trubku i kytaru. Písně prokládá zábavnými historkami. Optimismus si přítomní určitě udrží i v dalších letech.

