Pieta na Staroměstské radnici připomněla oběti Pražského povstání

Praha - Na pražské Staroměstské radnici a u památníku poblíž mostu Barikádníků si v pátek lidé připomněli oběti Pražského povstání. Vojenská stráž položila u pamětních desek za padlé květiny a věnce. Předseda Senátu Michal Štěch (ČSSD) v projevu připodobnil jednání Němců na konci války k praktikám takzvaného Islámského státu. Poslankyně Helena Válcková (ANO) vyjádřila lítost nad tím, že se pietních setkání neúčastní mladá generace

Staroměstská radnice. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Dopoledne se politici sešli před Staroměstskou radnicí. „Dnes si připomínáme ty, kteří v květnu 1945 vzali do ruky zbraň a statečně bojovali za naši zemi a za její obnovu. Nebyli to jen ti, kteří v boji položili své životy, ale i ti, kteří jim v boji pomáhali jako takzvané spojky. Riskovali všichni," uvedl Štěch

Vždy se musí bojovat se zlem, uvedla primátorka

Podle něj měla v bojích o svobodu svou roli i Staroměstská radnice, kterou chtěli Němci srovnat se zemí. „Kdyby k povstání nedošlo, Praha by dopadla mnohem hůř," uvedl. Připodobnil počínání Němců k současným praktikám takzvaného Islámského státu, který ničí památky na území, kde operuje.

„Musíme si vážit těch, kteří se nebáli bojovat za nás a za další generace, byl to od nich hrdinský čin," řekla primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová (ANO). Vyjádřila lítost nad zmařenými životy v průběhu povstání, během nějž v roce 1945 padlo na 3 tisíce lidí. „Pražané bojovali proti Němcům a nečekali, až je někdo osvobodí. Jejich oběť není marná, k prokázání odvahy v nepříznivých dobách není nutné udělat ty největší činy, ale vždy se musí bojovat se zlem," uvedla.

Odpoledne se lidé sešli k pietnímu aktu poblíž mostu, který sehrál v době Pražského povstání také významnou roli. Původně Trojský most byl na most Barikádníků přejmenovaný krátce válce. „Jsou to zejména mosty, kudy kráčela historie. Sváděly se o ně boje, protože to byla strategická místa," řekla v projevu místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (nez.).

Poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) poznamenala, že se pietních aktů neúčastní mladá generace. „Měli by tu být školní děti a dospívající, kteří „profitují" z toho, co se tu tehdy odehrálo," uvedla.

Během povstání padlo podle zpřesněných údajů Vojenského historického ústavu téměř 3 tisíce lidí. Podle historiků ale seznam není úplný, protože řadu obětí, především mimopražských bojovníků, se nepodařilo identifikovat. Smrt obránců Prahy připomínají po hlavním městě desítky pomníků a pamětních desek.