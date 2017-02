Píchání drog? Mladé to netáhne

Pražská drogová scéna, která se zaměřuje na užívání drog pomocí injekcí, stárne. Pro mladé už nejsou takové drogy atraktivní. Jsou proto ulice bezpečnější?

Pohozené stříkačky v Belgické ulici.Foto: Deník

Jedenáct. Tolik injekčních stříkaček našli za poslední čtvrtletí terénní pracovníci organizace Drop In na území Prahy 6. Počet je podle vyjádření městské části obvyklý. „Jde o dlouhodobý průměr. Pouze v letních měsících bývá počet nalezených stříkaček zpravidla dvojnásobný," vysvětlil tiskový mluvčí Prahy 6 Martin Churavý.

Přesto se mezi obyvateli objevily hlasy upozorňující na to, že se v poslední době situace zhoršila. Injekce byly nalezeny na Lotyšském náměstí či v parku Ve Struhách. Zdá se ale, že se jedná spíše o shodu okolností. „Městská policie nezaznamenala v oblasti žádné zvýšení počtu oznámení o nalezení stříkačky," okomentoval mluvčí městské policie Jan Čihák.

V Praze pracují tři terénní programy

V celé metropoli je podle policie situace s pohozenými stříkačkami v poslední době lepší. „Z našeho hlediska se to mírně zlepšuje. Přispívají k tomu i neziskové společnosti, které umisťují do exponovaných míst kontejnery," dodal Čihák. O stabilitě hovoří vedoucí terénního programu organizace Drop In Martin Kocián.

„V současné době pracují v Praze tři terénní programy pro uživatele nelegálních návykových látek, které jsou v provozu každý den. Jedná se o Drop In, Progressive a Sananim. Ty sebraly loni 28 736 pohozených injekčních stříkaček.

Služba se zaměřuje na výměnu

„V poměru k vyměněným injekčním setům, což v roce 2015 bylo z údajů Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti 2 479 tisíc kusů, je tento počet velmi nízké číslo," upozornil Kocián. Tím, že se služba více zaměřuje právě na výměnu, snižuje se počet pohozených injekcí.

Dochází ke generační obměně

Navíc se zdá, že česká, a potažmo i pražská drogová scéna, je v oblasti injekční aplikace drog nasycená. „Tato skupina naštěstí nezažívá žádné dramatické proměny," okomentoval Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy.

Drogy aplikované injekčními stříkačkami už nelákají mladé tak jako dřív. „Generace stárne a už není tak intenzivně doplňovaná mladými, pořád ale jsou rizikové skupiny," vysvětlil Miovský. Ke stavu přispívá kromě relativně harmonické situace ve společnosti i ekonomická prosperita.

„Když někdo má peníze a chce si něco rozehrát se stimulačními drogami, tak spíš zkusí nové syntetické drogy, a když má hodně peněz, tak jde do kokainu," dodal Miovský. Ús-pěchem podle něj je to, že se společnosti podařilo téma injekčních drog odmytizovat.