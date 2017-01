Petr Skála: Oprava nemá obdoby. Na místě nezbude ani šroubek

Praha /ROZHOVOR/ - Petr Skála se věnuje restaurování starých věžních hodin od roku 1992. Když ho společnost L. Hainz, která má generální dohled nad orlojem už od 19. století, před sedmi lety oslovila, jestli by se nestaral o orloj, potřeboval na odpověď přibližně 250 milisekund. To je totiž délka reakční doby. Na nabídku kývl. Nyní se postará o opravu orloje.

Petr Skála. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Orloj čeká dlouhá oprava. Co se bude se strojem dít?

Proběhne generální oprava orloje, která doposud neměla obdobu. Celá věž se schová pod lešení. Budou se dělat krovy, krytina na střeše i horní hodiny. Orloj bude demontován, nezbude tu ani šroubek. Řešit se bude i vnější podoba astrolábu, někde už rezaví i plech pod nátěry. Do stroje se vrátí původní pohon kamennými závažími zavěšenými na dřevěných bubnech pomocí konopných lan. To je původní věc, která sem patří.

Jaké věci tam podle vás naopak nepatří?

Orloj trpěl tím, že se na něm podepsalo hodně lidí, kteří se o něj starali. Ty úpravy byly bezkoncepční a často i svévolné. Týká se to především postav hvězdáře, kronikáře, filosofa a loutnisty. To jsou nesmyslné změny, které tu vytvořil Vojtěch Sucharda, protože nepochopil původní význam soch. Možná nečetl K. J. Erbena, který se zmiňuje o tom, že horní sochy byly alegorie pýchy, lakomství a závisti. Tudíž ty spodní sochy byly logicky jejich opaky, tedy nejkrásnějšími lidskými vlastnosti. To jest skromnost, soucit a štědrost.

Jsou ještě nějaké další úpravy, které byste během oprav rád uskutečnil?

Osobně bych napravil všechny hříchy z 20. století a vrátil orloji původní libreto. To se z velké části úpravami vytratilo. Význam orloje byl hlavně astrolo-gický, duchovní. Jenže v 19. století z něj začali matematici dělat přístroj astronomický. Dali sem například ukazatel hvězdného času a takové věci na něj vůbec nepatří. On nebyl zkonstruován na přesná astronomická měření. To si jen lidé mysleli.

Jsou věci, na kterých se s památkáři neshodnete?

Shoda nepanuje vždy, to je pravda. V tomto oboru neplatí žádná schémata. Každá věc se musí posuzovat z mnoha úhlů a argumentace je zkrátka správná z obou stran. Proto řešíme, co vracet a co ponechat. Chybí stavebněhistorický průzkum, který se bude dělat nyní. Je potřeba stavbu probádat, i na celém mechanismu orloje je řada vývojových fází, které nikdo nezkoumal. Historie líce orloje chybí. Pořád se proto vynořuje mnoho novinek. Pravděpodobně se bude muset i historie orloje hodně přepsat.

Je až zvláštní, že orloj přežil, když měl tolikrát namále?

Ano. Myslím, že je to tím, že má na své římse anděla strážného, který má pověření od Boha, aby střežil lidi pod orlojem. Je možné, že střeží i orloj jako takový. Až bude orloj po této zásadní opravě a dojde k odstranění spousty hříchů, které se zde časem nahromadily, budu spokojený.

Po skončení války proběhlo dost ne úplně šťastných úprav, je to tak?

Ano. V té době pro ně byla prioritou především funkčnost. Nebrali v úvahu, že je to nejstarší funkční orloj na světě. Původní způsob měření času totiž fungoval tak, že den začínal od západu slunce a západem slunce i končil. Tak to bylo dříve běžné například v Itálii, u nás byl tento čas zavedený Karlem IV. Jeho tvůrce Mikuláš z Kadaně ale vycházel ze severských orlojů, a ty jsou stavěné jinak.

Jak moc je složitá mechanická stránka orloje?

Jak se říká, nic není tak složité, jak se zdá, takže ani mechanická stránka nejstaršího fungujícího orloje na světě není vyloženě věda. Díky své tehdy sedmnáctileté praxi jsem věděl něco o základních principech orloje, protože jsou tam běžné mechanické převody. Spíše jsem dlouho vychytával technické problémy, které na mě občas vybafly. Úplně první problém byl s otáčením měsíční koule. Měsíc se točil opačně a zasekával se. Zkrátka si dělal, co chtěl. Ale naštěstí se to vyřešilo odstraněním celkem banální příčiny.

Jakým způsobem na stroj běžně dohlížíte?

Jezdím tam minimálně jednou týdně vše zkontrolovat. Také mám orloj pod ne-ustálou kontrolou na mobilu přes web kameru i se zvukem. Podle poslechu poznám, zda vše běží tak, jak má.

Co bude dělat orlojník, než se mu jeho stroj vrátí?

Budu ho mít stále na starosti, i když se bude opravovat. V plánu je práce z domova. S mou ženou se věnujeme restaurování věžních hodin oba, takže počítám, že tak jako dosud, budeme mít stále na stole, i při obědě, všemožná kolečka a součástky.

