Petice: Chceme v Bubenči náměstí Borise Němcova

Praha - Náměstí v Praze 6 možná ponese jméno po zavražděném ruském politikovi Borisi Němcovovi. Má to ovšem háček: na stejné adrese sídlí ruská ambasáda.

Více než čtyři tisíce podpisů dosud podpořilo výzvu přejmenovat náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova, od jehož zastřelení v pondělí uplynou dva roky. „Boris Němcov byl ztělesněním naděje toho, že Rusko se jednoho stane svobodnější zemí, než jakou byla a je za Putinovy éry," říká jeden z iniciátorů petice Petr Kutílek.

Čtěte také: Praha 6 chystá dohodu s investorem proluky na Vítězném náměstí

Sídlí zde ruské velvyslanectví

Přejmenování musí schválit pražští zastupitelé, kteří už s výzvou byli seznámeni. Není ale vůbec jisté, zda tak skutečně učiní. Na adrese Pod Kaštany totiž sídlí velvyslanectví Ruské federace, kterému se nápad na pojmenování náměstí po Borisi Němcovovi, nepříteli současného putinovského režimu, nemusí vůbec líbit.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) se dopředu obává nesouhlasu politiků, ačkoliv on sám výzvu podporuje. „Upřímně si myslím, že iniciativa nemá šanci na úspěch, protože se mezi našimi politiky, kteří v tom mají rozhodovací pravomoci, nenajde nikdo, kdo by se k tomu odvážil," míní. A jistý konflikt předvídá i komunistický zastupitel Prahy 6 Jiří Dolejš, když říká: „Kdyby k tomu měla ambasáda Ruské federace kritické výhrady, tak je to k určité diplomacii." Sama ambasáda zatím mlčí.

Čtěte také: Rada Prahy 6 upravila programové prohlášení a kompetence radních

Ruská nadace v Bubenči chtěl nechat vztyčit sochu Puškina

Pod peticí je podepsán například zpěvák Matěj Ruppert. „Je mi jasné, že to Ruská federace vyhodnotí jako provokaci, tím pádem to ale bude potvrzení toho, že pan Němcov pracoval správně a na správné straně barikády," míní. Naráží na fakt, že Vladimír Putin na veřejnosti vraždu svého kritika odsoudil, zároveň se ale spekuluje, zda za jeho vraždou nestál někdo z jeho okolí.

Bubeneč patří k jedné z nejvíce poruštěné čtvrti v Praze. V minulosti tu jistá ruská nadace chtěla nechat vztyčit sochu básníka A. S. Puškina na stejnojmenném náměstí. To ovšem místní v referendu zavrhli.

Boris NěmcovByl liberální politik a kritik prezidenta Vladimira Putina.

Zastřelen byl 27. února 2015 v centru Moskvy nedaleko Kremlu.

Podezřelými z politikovy vraždy jsou Čečenci.

Objednavatel vraždy však nebyl nikdy dopaden, což kritizuje ruská opozice.