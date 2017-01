Pet Center přestalo distribuovat do svých poboček ptáky

Praha - Největší síť zverimexů Pet Center přestala kvůli ptačí chřipce distribuovat ptáky do svých prodejen, pozastavila také jejich nákup. Opeřence přestala prodávat ve své pobočce v Praze Horních Počernicích, která spadá do dozorové zóny středočeského ohniska, v ostatních obchodech prodej pokračuje. V úterý to sdělil provozní ředitel řetězce Ladislav Kažimír. Síť prodává stovky ptáků měsíčně, skoro polovina z nich jsou andulky, druhé v pořadí zebřičky.

Obchod Pet Center Horní Počernice. Foto: Web Pet Center

„Vzhledem k vážnosti situace jsme pozastavili distribuci veškerého ptactva," řekl Kažimír. Centrum o výjimku, díky níž by mohlo s ptáky v Horních Počernicích dál obchodovat, zatím veterináře nepožádalo. „A to vzhledem k administrativní i časové náročnosti získat tento dokument. Do budoucna určitě plánujeme problém řešit v případě, že by opatření trvalo déle než předběžně deklarovaných 30 dní a týkalo se také více našich prodejen než této jediné," dodal ředitel. Ptačí chřipka se objevila i v Praze Lidé by ale neměli rozdíl v pobočkách poznat. „Vzhledem k počtům zvířat, která v prodejnách aktuálně máme, by vážnější výpadky v horizontu 30 dní hrozit neměly," řekl Kažimír. Veterináři v úterý potvrdili ptačí chřipku u druhé volně žijící labutě v Praze, nalezena byla na Střeleckém ostrově. Hlášení o úhynech ptáků dostávají z celé republiky. Lidem doporučují, aby veterináře informovali hlavně o větších úhynech. Řetězec má asi 150 poboček V ČR se chřipka objevila zhruba před dvěma týdny po deseti letech, je i v mnoha dalších evropských zemích. Zatím je na území státu sedm ohnisek, hlavně na jižní Moravě, ale také ve středních Čechách a v Jihočeském kraji. Ochranná a dozorová zóna zasahuje do Česka také na Náchodsku, ohnisko je v Polsku. Pet Center má zhruba 150 poboček. Ročně firma obslouží 2,7 milionu lidí. Řetězci předloni vzrostly tržby o 16 procent na 767 milionů korun. Zisk klesl o pět procent z 10,3 milionu korun v roce 2014. Čtěte také: Potvrzeno: na ptačí chřipku uhynula v Praze druhá labuť

