Pelikán si vyjednal sto milionů korun z rozpočtu. Bude mít o 1,4 miliardy víc

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán dnes u ministra financí Ivana Pilného (oba ANO) vyjednal 100 milionů korun navíc pro svůj resort na příští rok. Při odchodu ze schůzky novinářům řekl, že peníze půjdou především na justiční čekatele. V příštím roce by tak mělo ministerstvo spravedlnosti hospodařit bez započítání peněz z EU se zhruba 27,5 miliardy korun, což je o přibližně o 1,4 miliardy více než v letošním roce.

"Bylo to, musím říct, tvrdé jednání, což je asi správně. Podařilo se mně prosadit další zvýšení počtu soudních čekatelů - to je ten nesoudcovský personál, který se připravuje na výkon funkce soudce. To nám umožní zároveň zrychlit soudy a zároveň ty lidi lépe připravovat tak, aby později byli lepšími soudci," uvedl Pelikán.

Upřesnil, že na čekatele půjde přes 70 milionů korun z vyjednané částky, zbytek peněz je určen na "drobnosti".

Už před příchodem na jednání ministr podotkl, že peníze nerostou na stromech. Ze schůzky odcházel spokojený, ačkoliv Pilný nevyhověl všem jeho požadavkům. "V tuhle chvíli ten rozpočet je určitě dostatečný, určitě nehrozí žádné potíže v provozu," řekl. Dodal, že je realista. "Kdybych měl nějaké velké oči, tak bych spokojen nebyl," poznamenal.

ČTK dále řekl, že co se týče investic, bude ministerstvo v příštím roce pokračovat v přípravě výstavby a ve výstavbě justičního areálu v Ústí nad Labem a na Nejvyšším soudu v Brně.

Zatímco jiná ministerstva se každoročně brání škrtům, spravedlnost dostává v posledních letech pokaždé přidáno. "Když se podíváte na mezinárodní srovnání, zjistíte, že nijak nevybočujeme. Naše justice má podobný podíl HDP jako jiné země a i z hlediska absolutních částek jsme někde uprostřed zemí Evropské unie. Celkově jsme takový šetřivý rozpočet, nestojíme oproti jiným kapitolám moc peněz," uvedl k tomu Pelikán.

Vláda v červnu schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 50 miliard korun. Výdaje rozpočtu by měly včetně peněz z fondů EU a dalších finančních mechanismů činit 1,342 bilionu korun a příjmy 1,292 bilionu korun. Dodatečné požadavky ministerstev byly před zasedáním kabinetu zhruba 111 miliard korun. Ministři musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Sněmovny do konce září.