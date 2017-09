Pavilon hrochů trápí znečištění. Zvířata jsou k vidění jen venku

Velmi se omlouváme, ale kvůli závažným problémům s čištěním vody jsme nuceni na neurčito uzavřít Pavilon hrochů,“ uveřejnila pražská zoologická zahrada nedávno na svém webu. Potíže, které stavbu za 173 milionů provázejí od samého počátku, se totiž dostaly na neúnosnou míru. Zvířata přes znečištění nejsou v zakalené vodě téměř vidět.

„Včera jsme v pavilonu byli a občas jsme zahlédli obrys hrocha. Ještě že se občas nadechnou,“ popsala svou zkušenost na sociální síti Dana Trčková. Hroši tak jsou momentálně k vidění pouze ve venkovní části areálu. „Kvůli počasí tam ale můžou zůstat přibližně jenom do konce září. Musí se najít urychlené řešení,“ vysvětlila mluvčí trojské zoo Alena Šteffelová.

Zaměstnanci zahrady momentálně největší nádrž mechanicky čistí, kvůli její rozlehlosti to ale nemůžou zvládnout vlastními silami. „Znečištění zvířatům neškodí, z volné přírody jsou zvyklí na horší podmínky,“ připomněla mluvčí.

Čtyřletý problém

Potíže s filtrací se u pavilonu objevily už krátce po jeho otevření před čtyřmi roky. Až doposud je tak areál pouze ve zkušebním provozu. „Zoo Praha tento pavilon od investora, jímž je Odbor technické vybavenosti magistrátu, doposud nepřevzala, a to kvůli zásadním chybám projektu,“ uvedl ředitel zahrady Miroslav Bobek. Na to, že je chyba na straně magistrátních úředníků, poukazuje i Petr Dolínek, náměstek primátorky, který má zoologickou zahradu v gesci.

„Není možné, aby někdo pracoval na problému několik let a stále ho nevyřešil,“ zlobí se. Podle jeho slov se už řadu měsíců snaží zajistit nápravu, prozatím ale bezvýsledně. „Pořád se hledají výmluvy, proč to nejde. To se musí urychleně změnit,“ dodal radní. Možným řešením by podle Dolínka mohlo být předání objektu konečně do rukou zoo. Ta by pak mohla rychle zakročit. Že se případ táhne, přiznává i vedení příslušného magistrátního odboru.

„Souhlasíme, že celá záležitost je zdlouhavá, ale problém se řeší cestami, které magistrátu umožňují zákony. Celý problém bohužel vznikl již v počátku, tedy před sedmi lety, při výběru instalované technologie,“ vysvětlil jeho vedoucí Martin Vlk. Odbor tak v nedávných dnech zahradě zaslal analýzu stavu a návrh řešení. I přes případné úpravy ale bude nezbytný nepřetržitý dohled zaměstnanců zoo. „Pokud zoologická zahrada akceptuje navržený postup, budeme moci zahájit další etapu oprav hrošince,“ dodal Vlk.