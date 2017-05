Patří velká auta do města? Ke zvážení to nabízí kampaň magistrátu

Praha – Machrovat se dá i jiným způsobem než prohánět se ulicemi města v mohutném autě – když dnes tolik populární vozy SUV se v městském provozu nevyužijí a ani se do něj nehodí. Tak lze vnímat nové poselství v rámci dlouhodobější magistrátní kampaně nazvané Čistou stopou Prahou, jejímž cílem je přimět motoristy, aby si před pořízením auta položili otázku: vysněné SUV opravdu potřebuji – nebo jen zbytečně chci?

Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Nejde ovšem o to komukoli diktovat, jaké auto by si měl koupit, zdůraznil ve středu náměstek primátorky a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek (ČSSD). „Chceme jen lidem poskytnout informace i o odvrácené straně fenoménu SUV, aby do rozhodování mohli zahrnout více argumentů,“ vysvětlil. Cílem je prostě nabídnout zase jiné argumenty, než jaké zaznívají z reklamních kampaní automobilek.

Přes vysoký nárazník není vidět

Skutečně SUV mnohou v městském nabídnout větší pocit bezpečí než jiné vozy? I tuhle diskusi chtějí organizátoři vyvolávat prostřednictvím webových i facebookových stránek s názvem kampaně. Stejně jako upozornit na to, největším znečišťovatelem ovzduší v Praze jsou právě auta – přičemž v téhle souvislosti prý u SUV automobilů nelze přehlížet horší aerodynamické vlastnosti (a obvykle i vyšší objem motoru).

Dolínek navíc upozornil, že přes vysoký nárazník není vidět, pokud před vůz vběhne malé dítě. A tohle auto zabírá více místa v ulicích, i když takový obr má často menší zavazadlový prostor než podstatně menší vozidlo ve verzi combi. Zastánci SUV by jistě nabídli řadu argumentů ve svůj prospěch – nicméně tvůrci opačně orientované kampaně nemuseli dlouho hledat, aby našli i četné nástrahy.

Nebezpečí prý číhají zvlášť na úzkých silnicích – a to nejen v metropoli, ale snad ještě více za městem. Třeba na Praze-západ v okolí Vraného nad Vltavou, kde prý jízda s „esúvéčkem“ vyžaduje mimořádnou pozornost.