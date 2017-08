Pátrání po psech stěžují nezodpovědní nálezci

Praha/INFOGRAFIKA, RASTR/ - Jen loni přijal útulek v Troji téměř dva tisíce psů. Psi se ztrácejí častěji než fenky. Jejvětší překážkou při pátrání jsou samotní nálezci. Jejich povinností je nález psa nahlásit. Pokud tak neudělají, může jim hrozit trestní stíhání.

Čenda,Tesáček, Aron či Kala. To jsou příklady psů ztracených v Praze nebo v jejím blízkém okolí. Jen za loňský rok prošlo trojským útulkem téměř dva tisíce psů.

Jezevčík Čenda se ztratil v Roztylech. Stačila chvilka nepozornosti a malý pes zmizel. „Už týden ho hledáme. Lepíme plakátky, zkoušeli jsme útulky, policii i sociální sítě. V útulku nám řekli, že je velká šance, že ho někdo našel a nechal si ho,“ říká majitelka devítiletého psa Petra Šarešová. Případ Čendy v metropoli rozhodně není ojedinělý. Ztracených mazlíčků se po městě pohybují stovky. Můžou za to lákadla v podobě hárajících fenek či například plachost některých mazlíčků. Stačit tak může hlasitý zvuk v podobě petardy a pohroma je na světě.

Psí detektiv

„K dnešnímu dni je v pražském útulku pro opuštěná zvířata, který spravuje městská policie, celkem 91 psů. Dále zde máme 109 koček a ostatních zvířat 42,“ popsala současnou situaci mluvčí městské policie Irena Seifertová. Služba s názvem Psí detektiv se denně vypořádává s 15-20 případy ztracených zvířat v celé republice. Sdílení fotografií a informací prostřednictvím sociálních sítí či e-mailů veterinářům a různým institucím je efektivní. „Máme 70procentní úspěšnost,“ uvedla Michaela Chudobová ze společnosti. Při hledání jsou nejdůležitější první hodiny po ztrátě.

„Záleží na aktivitě majitele, je třeba kontaktovat organizace, vyvěsit letáčky a podobně,“ přiblížila Chudobová. Při pátrání jsou nejčastěji největší překážkou sami nálezci. Jejich povinností je totiž nález psa nahlásit, přesto to ale mnohdy nedělají. „Povinnost je daná občanským zákoníkem, záleží na hodnotě psa, ale pokud to neoznámí, může jim hrozit trestní stíhání,“ vysvětlil veterinární lékař Jiří Žák.

Psi nejčastěji utíkají kvůli hárající fence nebo se něčeho polekají

Ve městech se psi musí vypořádat s řadou podnětů. Problémy jim tak dělají zejména hlasité zvuky, jakými jsou petardy a ohňostroje. Na problematiku útěku psů jsme se zeptali veterinárního lékaře Jiřího Žáka z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.



Jaké jsou obvyklé příčiny útěku?Obecně se častěji ztrácejí psi, mají větší tendenci se toulat a být svobodomyslnější. Nechají hlavu doma a vyrazí. Nejsou také tak vázaní na majitele, proto jim nedělá takový problém ho opustit. Zpravidla za útěk může hárající fena, druhou nejčastější příčinou bývá úlek. Ztrácejí se spíše venkovští, nebo městští psi? Na vesnicích je problematické to, že jsou psi většinou v zahradách, které nejsou proti útěku nijak extrémně chráněné. Je tak obvyklé, že se mazlíčci přes den toulají a k večeru se vracejí zpátky domů. Majitel tak o tom ani nemusí vědět. Ve městech problém způsobuje zásah vyšší moci, tedy například když pes vytrhne vodítko či je vůbec venčený bez něj, nebo se něčeho lekne, to se stává těm bázlivějším.



Co může uleknutí způsobit? Ve větších městech je hodně podnětů, nejhorší jsou ohňostroje a dělobuchy. Zjistili jsme například, že ve městech se psi nejčastěji ztrácí v prosinci, kdy je výskyt této zábavy častější.



Jak se pes chová, když se ztratí?Záleží na tom, co bylo podnětem k útěku. Pokud ho odlákala například hárající fena či nějaká stopa, bylo vypozorováno, že se následně pohybuje na svém teritoriu, tedy v místech, kde to zná, kam například chodí na procházky s majitelem. Když se ale lekne a ztratí hlavu, tak si nemusí vůbec pamatovat, kudy běžel. Potom může zvládnout i 30 kilometrů za den. Co tedy dělat, když pes uteče? Nejprve je třeba hledat v nejbližším okolí, v místech, kde se pes ztratil. Samozřejmě také zkontaktovat městskou policii. Doporučuji určitě nechat jednoho člověka přímo na místě, odkud pes utekl. Když si pamatuje cestu, tak se vrátí. Následně zkontaktovat blízké útulky. Pokud se nenalezne do 72 hodin, tak začít pátrat celorepublikově, v útulcích i po sociálních sítích.



Stává se, že si případný nálezce psa ponechá a nic nenahlásí?To se bohužel stává velmi často. Člověk se totiž domnívá, že pokud je pes v horším stavu, tak ho určitě jeho majitel týrá, nebo že je úplně opuštěný. Nedomyslí, že pes mohl být několik dní venku a to se na něm podepsalo. Nálezce pak nic nenahlásí, protože přeci nechce, aby se mazlíček dostal zpátky do rukou domnělého trýznitele.



To je legální?Podle občanského zákoníku nemá člověk právo si psa ponechat, musí nález hlásit městské policii, případně příslušné obci. Pokud tak udělá, může se o něj dočasně starat, než se najde jeho skutečný majitel. Když se ovšem majitel nenajde do dvou měsíců, pak pes připadá nálezci.



Dá se ztrátě psa nějak předcházet?Existuje řada metod. Záleží ale hodně na povaze daného psa. U klasických útěkářů nezbývá než přijmout opatření, jako je například zámek na kotci. K dispozici jsou i technické prostředky, jako je obojek s GPS. Ten používají hodně často myslivci, je to ale drahá záležitost. Obojek je navíc poměrně velký, takže ne každý pes ho snese. Pak jsou to neviditelné elektrické ploty, nejsem ale jejich naprostý zastánce. Je to totiž třeba se psem nejdříve nacvičit, nestačí ohradník zapnout a myslet si, že je vše vyřešené. Nezbytností je samozřejmě nácvik poslušnosti.