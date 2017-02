Parkovací místa pro všechny: pomůže jejich sdílení?

Praha - Modré zóny by mohly fungovat i jinak. Pokud by obyvatel Prahy 7 autem odjel, mohl by nabídnout parkování na sedmičce komukoliv jinému. Otázkou zůstává, zda je to možné i v české metropoli.

Zatím Pražané v cizích čtvrtích, kde platí modré zóny, jen těžko hledají parkování. A to i přes den, kdy odjedou tamní obyvatelé za prací a řidiči narazí na prázdné místo. Situace se však možná už brzy změní.

Vybranou částku si rozdělí město a rezident

Posloužit by mohlo řešení z oblasti Smart cities. „Šlo by o sdílení parkování v modrých zónách. Rezident ráno odjede z placeného parkování a do aplikace zadá, že je uvolněné místo na několik hodin," popisuje odborník na oblast chytrých měst Jiří Stich ze společnosti Atos IT Solutions and Services. „Kdo chce místo využít, přes aplikaci se přihlásí a zaplatí standardní cenu za parkování, což je zhruba 30 až 50 korun za hodinu," dodává.

Vybranou částku si mezi sebou rovným dílem rozdělí město a rezident, který místo nabídl. Zkušenost s tím mají v Českém Těšíně nebo ve finských Helsinkách. Podle Sticha by šlo o vhodné řešení pro všechny tři strany.

Návštěvníci města hledají místo na parkování s obtížemi

Praha by zvýšila o několik stovek korun cenu rezidentské karty s tím, že by její majitel mohl nabízet uvolněné místo poblíž svého domu návštěvníkům města. Ti by za to rádi zaplatili, protože v současnosti hledají místo pro auto s obtížemi.

Zmiňovaný koncept sdíleného parkování už zná i Operátor ICT, pod nějž v metropoli spadá oblast chytrých měst. „Je jedním z několika diskutovaných řešení. Jeho přínosy a proveditelnost v Praze budeme dále analyzovat, společně s dalšími chytrými parkovacími systémy," říká mluvčí Katarína Landlová.

Politici: Sdílené parkování se do Prahy zatím nehodí

Podle magistrátních politiků však zatím není taková myšlenka v metropoli možná. „Námět je to skvělý, ale v současném pražském systému to nejde. Koupí rezidentní parkovací karty totiž nedostáváte konkrétní místo," říká Ondřej Mirovský (Zelení), místostarosta Pra-hy 7 a člen magistrátních výborů pro dopravu a Smart cities.

Městské části totiž rozdávají více parkovacích oprávnění, než existuje parkovacích stání. I když jedno auto zmizí, nutně to neznamená, že ho nemá kdo další využít. „V součas ném systé- mu by se dala sdílet stání v admi-nistrativních objektech, která jsou o víkendu prázdná, nebo místa na parkovišti, která si řidič platí," doplňuje náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Myšlenka sdílení existujících míst je podle něj cesta do budoucna. Nyní Dolínek sbírá podněty, jak by se mohl zastaralý parkovací systém hlavního města změnit. To by mělo přijít se sjednocením zón placeného stání ve všech městských částech, k němuž má dojít v únoru příštího roku.

Jak jsou na tom městské části s místy?

Praha 1*

8600 karet pro rezidenty a k tomu 4700 karet pro abonenty. Naproti tomu parkovacích míst je 8600. Praha 5

8429 karet > 7056 míst



Praha 6

22 284 karet > 18 368 míst



Praha 7

13 545 karet > 9626 míst



Praha 8

13 172 karet > 12 274 míst

Ve vybraných MČ chybí 10 887 parkovacích míst, aby všichni držitelé karet měli kde zaparkovat.



Zdroj: MHMP, Zelení *vybrané MČ