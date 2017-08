KRÁTCE: Park Pod Plynojemem má novou podobu

Praha - Radnice Prahy 8 upravila Park Pod Plynojemem. Milionová investice spočívala zejména v rozsáhlých sadových úpravách. Vedení městské části v areálu nechalo vysázet 56 nových stromů, množství keřů a okrasných trav.

Nově byl také založen trávník v celém rozsahu parku. Areál kromě toho získal herní prvky, nový mobiliář a pítko. Na východní straně parku vznikla dlážděná cesta.

Zábradlí zmizelo, lidé si stěžují Na záhadu zábradlí ve Vrbenské ulici upozorňují místní. Původní plastové zábrany zmizely, zbylé zábradlí dostalo nový nátěr, aby ho vzápětí radnice odstranila, a to z estetických důvodů. Místním teď vadí to, že už je nic nechrání před stříkající vodou z louží, když po komunikaci projede vozidlo.

Povltavskou zatarasily následky policejní honičky

Dlouhé kolony se ve středu odpoledne tvořily v Povltavské ulici, jež po několik hodin zůstala uzavřena poté, co tam skončila policejní honička. Postupně do čtyř aut naboural muž ujíždějící v citroënu ukradeném na konci července, kterého si policejní hlídka všimla tři hodiny po poledni v Prosecké ulici. I když utrpěl zranění, zůstával agresivní a zadržení se bránil. Ještě než ho sanitka odvezla do nemocnice, policisté provedli orientační drogový test – s pozitivním výsledkem na amfetamin. V autě policisté našli zlodějské nářadí a plynovou pistoli.

„Nyní se budou policisté zajímat o okolnosti, za kterých muž k vozidlu přišel – a zdali to není právě on, kdo ho odcizil,“ připomněl Jan Daněk z ředitelství pražské policie. „Stejně tak budou muset zjistit, jak se jmenuje, jelikož jim to nesdělil,“ poznamenal.