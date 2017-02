Padesátka lidí, často Američanů, protestovala proti Trumpovi

Praha - Asi padesátka demonstrantů, převážně Američanů žijících v Praze, v sobotu prošla centrem města na protest proti politice amerického prezidenta Donalda Trumpa. Protestovali stejně jako už v minulých dnech lidé v mnoha evropských metropolích i v USA proti jeho zákazu vstupu uprchlíkům i lidem ze sedmi muslimských zemí. Uzavření hranic avizované jako dočasné sice zablokoval soud, Trump ale zvažuje vydání nového příkazu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ivan Babej

Řečníci v Praze tvrdili, že Trumpovy kroky po nástupu do úřadu nevedou ke svobodě, ale k jejímu omezování. Vyzývali k podpoře demokratické Ameriky, ale i k obecnému vzedmutí občanské společnosti, apelovali také na Čechy s tím, že mají za sebou život v nesvobodné společnosti.

Jednou z nejúčinnějších politických zbraní je vztek

„Ze svého amerického pohledu mám často pocit, že pro mnoho Čechů účastnit se politiky znamená povídat si v hospodě, sdílet memy a čas od času jít volit. A to mě mrzí, protože z českých dějin víme, že i v nesvobodném režimu je možné být vidět a slyšet, a tím věci změnit," řekl v Česku žijící Američan Guy Tabachnick, vystupující za Mladé Zelené,

„Americká pravice, ale i levice si začíná kvůli Trumpovu dekretu uvědomovat, že jednou z nejúčinnějších politických zbraní je vztek," řekl. Jeho důvodem podle něj může být korupce, to, když politici neřeší nízké mzdy, nebo to, když „politici zacházejí s dobrými, pracovitými, prověřenými lidmi jako s teroristy". „Pokud se nehodláme aktivně zúčastnit politického dění, pak ´sorry jako´, pak si ty politiky, které máme, zasloužíme," uvedl s odkazem na nedávnou průpovídku ministra financí Andreje Babiše, která od té doby nabyla velké popularity.

V závěru demonstrace se zpívalo

Demonstranti s mnoha transparenty odkazujícími k touze po svobodě a odsuzující zejména rasovou nesnášenlivost, jakoukoli společenskou segregaci a utlačování, přešli z Klárova k americkému velvyslanctví v Praze. Cestou skandovali No Ban No Fear - Refugees are Welcome Here (Žádný zákaz, žádný strach, uprchlíky vítáme) nebo No Border No Natios - Stop the Deportations (Žádné hranice, žádné národy, zastavte deportace).

Na závěr poklidné demonstrace zazpívali píseň This Land is Your Land, jednu z nejslavnějších amerických folkových písní, známou z podání mnoha interpretů i tím, že si ji přál při inauguračním ceremoniálu zahrát prezident Barack Obama. Jejím autorem je Woody Guthrie, souputník hnutí za sociální spravedlnost v časech hospodářské krize. Česká verze písničky je známá jako Ta zem je tvá zem.

