Otužileckého závodu v centru Prahy se zúčastnilo 366 plavců

Praha/FOTOGALERIE/- Rekordních 366 plavců přilákal pondělní jubilejní 70. ročník memoriálu Alfreda Nikodéma v centru Prahy, nejstaršího otužileckého závodu v Česku. Teplota vody ve Vltavě dosahovala 4,2 stupně, na vzduchu bylo o 2,4 stupně tepleji. V hlavním závodě na 750 metrů zvítězila Lenka Štěrbová, nejmladší Češka, která přeplavala kanál La Manche. Druhý skončil loňský vítěz Rostislav Vítek. Závod sledovalo z Masarykova nábřeží a mostu Legií několik stovek diváků.

Otužilci si mohli vyzkoušet tři tratě. Nejdelší byla měřená soutěž na 750 metrů, pro kondiční plavce připravili pořadatelé z I. plaveckého klubu otužilců tratě v délce 100 a 300 metrů. Start i cíl byly vždy na severním cípu Slovanského ostrova.

Sešlo se několik přemožitelů kanálu La Manche

„Jsem nadšená, loni jsem Rosťovi slíbila, že mu to oplatím, tak se mi to povedlo," řekla vítězka novinářům. „Snažila jsem se zrychlovat, přece jen ten závod je dlouhý, tak kdyby mi došly síly, abych měla náskok," dodala Štěrbová. Letošní vítězka přeplavala kanál La Manche v roce 2010, kdy jí bylo 16 let. Vítek novinářům řekl, že je sice zklamaný, ale ne moc. „S Lenkou se tak střídáme, příští rok jí to zase vrátím," řekl.

Závodu se zúčastnili i další přemožitelé kanálu La Manche Radek Táborský, Aleš Rucký nebo Zdenka Krčálová. Letošní přemožitelka úžiny mezi Británií a Francií Nikola Hájková na závodě ze zdravotních důvodů nebyla.

Bylo i pětadvacet pod nulou

Závodu se zúčastnily i další známé osobnosti, 100 metrů například uplaval herec Jiří Langmajer. Nejstarší plavkyní letošního ročníku byla šestaosmdesátiletá Božena Černá. „Mně není zima, hřeje mě mládí," řekla po dokončení závodu. Kromě otužilců z Česka si v pondělí ve Vltavě zaplavali i závodníci ze Slovenska, Polska, Belgie, Argentiny či Ruska.

Memoriál Alfreda Nikodéma je pojmenován po pražském zlatníkovi, který zpopularizoval sportovní otužování v tehdejším Československu. První vánoční vystoupení otužilců na Vltavě se konalo ještě pod jeho vedením v roce 1923.

Největší zimu otužilci zažili v roce 1946, kdy měli plavat u Železničního mostu. Byl pětadvacetistupňový mráz a pořadatelům nepomohly ani sekyry, jimiž prosekávali led. Voda okamžitě zamrzala a plavat se nedalo.

