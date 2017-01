Otevřou se konečně garáže pod Letnou?

Praha - Je to jedna z absurdit roku. Podzemní stání jsou připravena pro auta, ovšem kvůli úředním průtahům řidičům stále neslouží. Místo toho už dlouhé měsíce zejí prázdnotou. Protože se stále hledá provozovatel.

Ilustrační foto. Foto: ČTK/ Michal Kamaryt

Snad už v únoru se konečně otevřou tolik potřebné podzemní garáže pod Letnou. A i kdyby, bude to s mnohaměsíčním zpožděním. Zatímco tunelovým komplexem Blanka jezdí auta už od září 2015, do garáží, které jsou jeho „příslušenstvím", řidiči nemohou. A jsou právem notně naštvaní. To vše prý kvůli průtahům na magistrátním odboru strategických investic.

„Teď už ale máme vše potřebné včetně zadávací dokumentace. Výběrové řízení na provozovatele garáží je v plném proudu," ujistil redakci Pražského deníku náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Zároveň se snažil vysvětlit, že hlavním důvodem neustálých průtahů prý byly chybějící technologie v garážích. „Ty už dodavatelé dokončili," vzkázal rozzuřeným řidičům politik. Termín otevření z kraje příštího roku by tak mohl být podle jeho slov skutečně definitivní.

