Osmička zarůstá. Se sekáním trávy otálí najatá firma

Praha - Městská část Praha 8 se na jaře zazelenala. Podle některých názorů jejích obyvatel už je to ale za hranou krásy a začíná to být spíše nebezpečné. Zatímco totiž v jiných městských částech sekání trávy už dávno proběhlo, na osmičce s tím otálejí.

Vysoká tráva. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Kobylisy v neskutečně zanedbaném stavu! V době nejvyšší aktivity klíšťat je toto absolutní nehoráznost," stěžuje si místní obyvatelka na sociálních sítích. Ve své stížnosti zdaleka není sama. Podle radnice je na vině společnost Komwag, která má nově od začátku roku se-kání trávy obstarávat. Práce musí provést do příštího týdne. „Společnost Komwag má povinnost dokončit seč během následujících 10 dnů. Pokud to nesplní, musí Praha 8 přistoupit k uplatnění smluvních sankcí, včetně náhrady škody," říká vedoucí odboru životního prostředí Roman Březina. Další sekání by už mělo následovat v řádném termínu.