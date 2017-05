Opravy u Bulovky skončí v létě. Řidiči si zoufají

Praha - Řidiči i obyvatelé okolí ulice V Holešovičkách zažívají posledních několik týdnů nápor na svou nervovou soustavu. Kvůli rekonstrukci kanalizace se pod páteřní silnicí poblíž nemocnice Na Bulovce tvoří dlouhé kolony. Oprava má být dokončena v srpnu. Během léta zatíží rekonstrukce i další frekventované dopravní tepny: nábřeží Kapitána Jaroše nebo Karlovo náměstí.

Zhruba dvousetmetrový úsek ulice V Holešovičkách je zúžený kvůli vstupní šachtě pro podpovrchové úpravy kolem staré stoky. Geologický průzkum tam odhalil prázdné prostory (tzv. kaverny). Podle Pražské vodohospodářské společnosti, která je spolu s Technickou správou komunikací investorem stavby, byla oprava neodkladná kvůli hrozícím propadům a práce prý probíhají podle plánu. Hotovo má být po natažení tzv. tichého asfaltu v druhé polovině srpna.

Řidiči: Stavba okruhu zpomaluje

Jan Novotný, řidič, který úsekem projíždí každý den, má však „laický dojem", že je tempo zdejší stavby pomalé. Kvůli zpomalení u Bulovky se podle něj někdy kolona v ranní špičce táhne až do vzdálených Zdib, tedy až k výpadovce směr Ústí nad Labem. Ustavičný proud aut pochopitelně tíží také místní obyvatele.

Podle mluvčí Pražské vodohospodářské společnosti Hany Kletečkové ale šoféři nevnímají to, že se pracuje hlavně pod zemí. Kolony podle ní navíc prodlužují i samotní řidiči, protože ve směru do centra plně nevyužívají druhý (levý) jízdní pruh, převedený do protisměru.

Místní si stěžují na hluk

„Je téměř nemožné vyjet z garáže na hlavní silnici. Zvýšila se taky nehodovost, denně vídáme střepy na chodníku nebo vozovce, musíme poslouchat věčné troubení a samozřejmě nás trápí hluk a smog. A především to, že s tím magistrát ani radnice Prahy 8 nic nedělá. Počet aut se tu od otevření tunelu Blanka neustále zvyšuje," posteskl si Petr S., rodák z Prahy 8, který žije v rodinné vile v ulici V Holešovičkách se svou ženou, dětmi i vnoučaty.

Kritice Petra S. dává za pravdu Vratislav Filler, dopravní expert ze sdružení Auto*mat, které usiluje o omezení individuální automobilové dopravy. Podle Fillera je situace V Holešovičkách kritická dlouhodobě, bez ohledu na aktuální omezení kvůli opravě kanalizace.

Zlepšení nepřinese ani dostavba okruhu

Tunel Blanka podle studie Auto*matu „přitáhl" několik desítek tisíc aut denně navíc. Zlepšení prý nepřinese ani dostavba městského okruhu. „Jediným řešením je kromě regulace individuální dopravy zahloubení ulice V Holešovičkách, případně i tunel pod nemocnicí Na Bulovce.

„První variantu komplikuje nedostatečná kapacita objízdných tras a o té druhé se podle mých informací zatím neuvažuje," řekl Pražskému deníku Vratislav Filler. Obyvatelé z okolí ulice se podle něj chystají kvůli automobilové zátěži za týden interpelovat na zasedání pražského zastupitelstva. Projednávat by se na něm měla i dostavba městského okruhu.

Nuselský most se bude opravovat do října

Dopravní komplikace kvůli opravám dopadají i na další důležitá místa v metropoli. Se zúžením Nuselského mostu je třeba počítat do října. Části nábřeží Kapitána Jaroše čekají od června do září postupné uzavírky. A v červenci zahájená revitalizace Karlova náměstí přinese i výluky tramvajové dopravy.