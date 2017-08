Oprava mostu v Davli omezí auta, autobusy i lodě

Praha – S výraznou dopravní změnou musí od pondělka po 39 týdnů počítat řidiči v městysu na soutoku Vltavy a Sázavy – v Davli na Praze-západ. Kvůli kompletní rekonstrukci tam bude od 10. hodiny uzavřen most přes Vltavu, což přinese omezení průjezdu po silnici II. třídy číslo 104. Pěší se přes řeku dostanou po starém mostě (kde bude zřízena i dočasná autobusová zastávka), auta však čeká objížďka dlouhá téměř 29 kilometrů. Povede přes Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Krňany a Štěchovice.

Oprava. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Tato trasa je určena pro osobní vozy; pro nákladní dopravu objížďka vyznačena není. Kvůli uzavírce mostu bude dočasně zkrácena autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 444. Práce však ovlivní nejenom dopravu na silnici, ale i na řece. Pod místem, kde se právě bude pracovat na mostní konstrukci, plavidla nebudou moci plout. Poloha plavební dráhy i její šířka se tak bude měnit podle postupu oprav.

Velké problémy s vodou



Rozsáhlou opravu mostu si vyžádal jeho havarijní stav. Problémem zdaleka není jen deformovaná vozovka, čehož si řidiči mohou všimnout. Značně narušené jsou mostní opěry, nefungují odvodnění ani izolace, ve velmi špatném stavu je také zábradlí. Náprava si vyžádá 56,4 milionu korun včetně DPH. Evropská dotace, kterou na ni Středočeský kraj získal, dosahuje 85 procent.

Práce budou s pauzou



Po celých 39 týdnů plánovaných prací však most nebude uzavřen zcela. S úplnou uzavírkou se počítá po 26 týdnů; ve zbývajících 13 bude most průjezdný kyvadlově, vysvětlil středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). „Přes zimu, kdy bude mít stavba technologickou přestávku, bude most průjezdný po jedné polovině,“ připomněl. Věří, že toto opatření přispěje k omezení negativních dopadů uzavírky na obyvatele regionu.

Potřebné jsou miliardy

Radní se také pochlubil, jak se na opravy silnic a mostů daří kraji čerpat evropské dotace. Přikyvuje i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Jen letos jde zhruba o 600 milionů korun, přičemž mosty a mostky nás trápí nejvíce,“ konstatovala. Petrtýl připomněl, že do oprav mostů po celých středních Čechách kraj letos vloží minimálně 850 milionů korun. V příštím roce pak má jít na opravu krajských mostů ještě o 100 milionů korun víc než letos. Finance se skládají z krajského rozpočtu, národních zdrojů i dotačních programů. Opravy nicméně představují běh na dlouhou trať. Středočeský kraj spravuje 1837 mostů. Z nich je v havarijním stavu 14, u 114 průzkum odhalil velmi špatný stav – a do kategorie „špatný stav“ spadá dalších 446. „Podle odborného odhadu by na opravy bylo potřeba více než 8,5 miliardy korun,“ připomněl Pavel Lochař z krajského úřadu.